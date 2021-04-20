Заявление первого вице-премьера и главы МИД Чехии Яна Гамачека о том, что посольство страны в Москве фактически не работает из-за высылки почти двух третей дипломатов, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

EU2016 SK Ян Гамачек

«Ну, так чехам головой нужно было думать, прежде чем эту глупую провокацию устраивать. Если бы поменьше англосаксам в рот заглядывали, работали бы сейчас, как и прежде», — считает Артём Л.

Многие пользователи считают, что заявление и возмущение чешских политиков сложившейся ситуацией в отношениях между Прагой и Москвой выглядит глупо, ведь они сами недавно выгнали 18 российских дипломатов со своей территории.

«Вот же дебилы полные! Так зачем надо было высылать наших? Знали ведь, что ответ будет аналогичным. И после этого хватает совести ещё и возмущаться», — отметил Виталий Ч.

Некоторые комментаторы считают, что Россия отреагировала на высылку своих дипломатов излишне жёстко. Люди уверены, что Чехия, в сложившейся ситуации, оказалась жертвой геополитических разборок Вашингтона с Москвой.

«В африканской стране аборигены съели посла Франции. Французы возмущены. Ответ из Африки: «А что мы теперь можем сделать? Ну, съешьте нашего!» Короче, надо было помягче себя повести с чехами. Они не самостоятельны в своём решении», — поделилась своим мнением Мария Ш.

Часть людей оказалась убеждена в том, что правительство Чехии знало, на что шло, и парализованное посольство в Москве является логичным результатом их агрессивной деятельности.

«Чехия добились того, чего хотела! Ответ зеркальный и справедливый. Главное, что им потом придётся постараться, чтобы вновь построить отношения с Россией! А это будет очень тяжело им, ох как тяжело!» — предполагает Дмитрий Ф.

Сергей Сазанков Здание посольства Чехии в Москве

Ряд пользователей выразил досаду, что из-за дипломатического скандала граждане России, желающие посетить Чехию для учёбы или работы, теперь могут столкнуться с серьёзными трудностями.

«Печально это всё. В Чехии замечательная студенческая программа, и огромное количество российских студентов уезжает учиться и жить в эту страну», — написал Алексей Ч.

Нашлись и те, кто призвал руководство Чехии впредь учитывать то, что приверженность интересам США будет иметь для этой страны далеко идущие последствия.

«Плясать под американскую дудку — дорогое занятие. Пусть чехи мотают себе на ус», — пишет Александр П.

Напомним, 19 апреля первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек заявил, что посольство Чехии в Москве фактически не работает из-за высылки почти двух третей дипломатов.