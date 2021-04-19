В 2017 году Россия вступила в достаточно продолжительный, трехлетний период низкой потребительской инфляции. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2017—2019 годах не превышал 4,3%, индекс-дефлятор ВВП, за исключением 2018 года, также вел себя довольно скромно. Длительность периода невысокого роста цен заставила Банк России поверить, что низкая инфляция теперь навсегда и, соответственно, можно без особого риска принять на себя обязательства удерживать ИПЦ на уровне ниже 4%.

Cbr.ru Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Но в конце 2020 — начале 2021 года выяснилось, что протягивать в будущее тренд, построенный на прошлых данных, — это хорошо для первого курса института, но не вполне годится для макроэкономических прогнозов Центрального банка.

Похоже, период низкой инфляции заканчивается у нас на глазах, и мы входим в полосу более высоких темпов роста цен, которая продлится по крайней мере до конца 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

У инфляции на самом деле много причин: здесь и конъюнктура товарных рынков, и природные условия, и денежная политика правительства в соотнесении с объемом товарной массы, присутствующей на рынке. Однако фундаментальной причиной инфляции являются социальные, оценочные суждения людей, а именно расхождение между фактическим уровнем потребления и теми стандартами качества жизни, которые они хотели бы себе обеспечить.

Проще говоря, инфляция определяется расхождением между тем, какой уровень потребления люди считают для себя «достойным» и «нормальным», и тем, что у них есть по факту в кармане.

Если такое расхождение вырастает до значительного размера, предприниматели готовы воспользоваться любой возможностью, любым приливом потребительского спроса, чтобы повысить цены на свою продукцию и заработать дополнительные деньги для себя и для персонала.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина.

Со своей стороны работники начинают оказывать на работодателей давление, чтобы повысить зарплату до целевого уровня. Инфляция заканчивается, если доходы значительного большинства граждан достаточны для того, чтобы обеспечить им «достойный» уровень жизни. Собственно, именно поэтому с ростом потребления инфляция стремится к нулю, как это происходит в экономически развитых странах.

Поэтому для оценки размеров долгосрочной инфляции необходимо сопоставить размер реального потребления и те стандарты качества жизни, на которые ориентируются жители России. Для оценки стандартов можно использовать желаемый уровень дохода, необходимого, по мнению наших соотечественников, для «нормальной» и «достойной» жизни.

Диего Ривера. Рынок. 1923-24

Тут надо учитывать, что источником представлений о высоких стандартах потребления для жителей России является Западная Европа. Поэтому для оценки будущей инфляции проще привязаться не к социологическим оценкам потребностей населения, а к разрыву между Россией и Европейским союзом в конечном потреблении в расчете на домохозяйство.

Исследования, проведенные в Финансовом университете при правительстве РФ, показывают, что сегодня номинальное потребление товаров и услуг на одно домохозяйство в России составляет около 35% от соответствующего показателя Евросоюза.

При этом существует четкая зависимость между отставанием России от Евросоюза по удельному уровню потребления и инфляции. Наши расчеты по этой зависимости показывают, что при сохранении сегодняшнего уровня отставания от Евросоюза по уровню потребления нельзя рассчитывать на средний уровень долгосрочной потребительской инфляции ниже 5−5,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

Разумеется, инфляцию можно подавить и загнать под плинтус на определенных временных интервалах, как мы это видели в 2017—2019 годах.

Ограничение доступности кредитования, привлекательные условия банковских вкладов, ухудшение условий предпринимательства и снижение платежеспособности граждан — всё это может заставить бизнес отказаться от модернизации и повышения заработной платы. Однако такое самоограничение может быть только временным. При малейшем увеличении спроса и потребительской активности бизнес воспользуется ими для увеличения цен, что неминуемо приведет к ускорению инфляции до «органического», естественного уровня.

В связи с этим надо более подробно остановиться на обстоятельствах, которые привели к ошибке Центробанка, поверившего, что он взял под контроль инфляцию и низкие темпы роста цен являются результатом его мудрой политики, опирающейся на последние достижения современной экономической мысли.

Дело в том, что период с 2010 по 2014 год оказался весьма успешным для населения. На фоне высоких доходов от экспорта жители России смогли закупить значительное количество товаров длительного пользования — крупной бытовой техники, автомобилей и прочих материальных благ.

При этом и инфляция была достаточно высокой — в интервале от 6% до 9%. В 2013 году объем потребления российских домохозяйств составил 36,4% от уровня Евросоюза, наивысший показатель за всю постсоветскую историю, после чего это соотношение начало падать.

Cbr.ru Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Нефтяной и санкционный шоки 2014 года подавили платежеспособный спрос. Сперва бизнес отреагировал на это ростом цен, что еще больше подавило потребительскую активность. Далее для того, чтобы не вылететь с рынков, производители были вынуждены использовать внутренние резервы и отказываться от развития, чтобы сократить издержки, удержать цены и не потерять оставшийся платежеспособный спрос.

Именно этим определялся низкий уровень инфляции с 2017-го по 2019 год. Причем самая глубокая часть спада пришлась на 2019 год, что и определило низкую инфляцию.

В конце 2019 года мы увидели разворот в потребительских настроениях — спад сменился более активным стремлением тратить деньги, поддержанным государственным стимулированием рынка недвижимости.

С перерывом на несколько месяцев весны-лета 2020 года подъем потребительской активности продолжается до сегодняшнего дня. Производители воспользовались им для того, чтобы компенсировать свои потери последних лет, что и привело к всплеску инфляции в конце 2020-го и в начале 2021 года.

По нашим оценкам, всплеск потребительской активности исчерпает себя ко второй половине 2021 года.

Снова, как и в 2017 году, бизнес начнет экономить на инвестициях и зарплатах, а инфляция к 2022 году пойдет на спад в ожидании следующей возможности для рывка вверх. А ЦБ заявит, что он добился победы благодаря своей мудрой политике, и начнет сверлить в пиджаке дырку для ордена. Ну или для брошки.