«Земельный барон»: об активах семьи главы Аксайского района
В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела в отношении предполагаемых участников преступного сообщества, в состав которого вошел бессменный глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. В настоящее время чиновник находится под стражей, сторона защиты пытается обжаловать арест. В активе членов семьи главы Аксайского района — более 170 объектов недвижимости.
Как полагают следователи, организатором преступного сообщества был бизнесмен Карим Бабаев, успевший скрыться от следствия. Предположительно, он находится в Азербайджане. В состав банды входили также сыновья бизнесмена и родственник Борзенко — Иван Ситько. По имеющимся данным, злоумышленники завладели шестью земельными участками из фонда перераспределения Аксайского района, организовав на их территории торговлю. Ущерб государству превышает 600 млн рублей.
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При этом «земельными баронами» оказались члены семьи главы Аксайского района. В частности, удалось обнаружить 172 объекта недвижимости. Большая части активов принадлежит Ивану Ситько — супругу сестры Виталия Борзенко. Это кафе, бары, автосалоны и автозаправочные станции. Часть имущества принадлежит взрослым дочерям главы муниципального образования, супруге и её родственникам.
Среди активов Карима Бабаева — крупнейший рынок «Алмаз», который вместе с рынком «Атлант» регулярно подвергался проверкам из-за мигрантов из Азербайджана. Однако Борзенко, считают следователи, помогал уладить конфликты. Бабаев пытался построить политическую карьеру и избирался депутатом Ростовской-на-Дону городской думы. Но на выборах в Госдуму уже не прошёл. Известен бизнесмен своей любовью к футболу. Оба его сына играли в любительском футбольном клубе «Ростсельмаш», который спонсировал Бабаев. Затем бизнесмен временно был меценатом футбольного клуба СКА.
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Эдуард Бабаев, по данным из открытых источников, является учредителем или владельцем 15 компаний в Ростове-на-Дону, Аксае, Янтарном, Новочеркасске. Вадим Бабаев являлся учредителем 21 организации, в том числе компаний, занимающихся продовольственной торговлей, возглавляет Федерацию студенческого бокса Ростовской области, пишет 161.ru.
ИА REGNUM напоминает, что глава Аксайского района Виталий Борзенко был задержан утром 12 апреля 2021 года в одном из санаториев Кисловодска. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и организации преступного сообщества. Банда занималась земельными махинациями более 20 лет. В Ростове-на-Дону были задержаны ещё трое предполагаемых участников преступной группировки.
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В Ростове-на-Дону задержан фигурант уголовного дела главы Аксайского района
Виталий Борзенко был взят под стражу на два месяца, как и другие фигуранты уголовного дела. В настоящее время сторона защиты обжаловала арест главы Аксайского района.