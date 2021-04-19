



Vk.com/deputatkolesnikov Олег Колесников

Действующий депутат Государственной думы РФ Олег Колесников, владелец торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» в городе Златоусте Челябинской области, утвержден в качестве кандидата от партии власти на выборах в регионе. Избирательная кампания не успела стартовать, а губернатору Челябинской области Алексею Текслеру уже приходится оправдываться. Шлейф долгов семьи Колесникова грозит партии власти потерей региона.

Москва в курсе?

Олег Колесников, известный челябинский предприниматель, три созыва кряду представлял интересы региона в Госдуме. В последний раз выбирался тяжело: кандидат ЛДПР Сергей Вайнштейн составил политическому тяжеловесу серьезную конкуренцию (32,29% против 25,16%). Этот электоральный сезон у «тарелочника» и вовсе не задался — в СМИ просочилась информация о многочисленных проблемах единоросса с правоохранительными органами. Между тем сам Колесников ни словом об этом не упоминает. Почему же член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы скрыл от коллег эти факты? В курсе ли всего происходящего были секретарь генсовета партии Андрей Турчак и председатель Госдумы Вячеслав Володин? Тем временем челябинские СМИ списали ответственность за решение по Колесникову на Москву. По растиражированной версии, губернатор не смог отказать федеральному центру, а право избираться бизнесмен получил «в обмен на серьезные ресурсные вложения в региональные проекты». Как позже стало известно, за партбилет ЕР Колесников планирует построить в Челябинске коммерческий аквапарк, проект которого провалился несколько лет назад на публичных слушаниях (разрешение на строительство было получено от администрации города через суд).

Паника на Титанике

Проблемы с бизнесом у Олега Колесникова начались давно. Аффилированная с ним сеть аптек «Классика» — банкрот. Претензии кредиторов весят более 1,3 млрд рублей. «Штаб кредиторов» публично обращает внимание силовиков на «личную ответственность» семьи Колесникова в ущербе. Агрохолдинг «Здоровая ферма» также погряз в разбирательствах с силовыми и фискальными органами. Первыми о проблемах на предприятиях правоохранителям по традиции сообщили обиженные контрагенты — чуть менее десятка строительных компаний. Им «Ферма» задолжала тогда более 100 млн рублей. В результате движений силовиков 15 менеджеров предприятия стали фигурантами уголовного дела. Под пресс попал и помощник депутата Сергей Цеплухов, который после пары месяцев в СИЗО пошел на сделку со следствием, дал показания на шефа, а потом при странных обстоятельствах был найден мертвым. На этом скандалы вокруг активов семьи не закончились: в 2018 году ФНС заподозрила «вероятное участие Олега Колесникова в схемах, в результате которых из федерального бюджета изъяты десятки миллионов рублей».

Рисковая игра

Новый проект аквапарка, который сам депутат Колесников оценивает в 4 млрд рублей, может столкнуться с серьезными проблемами — репутация семьи депутата в регионе, помноженная на тяжелую экономическую ситуацию, не даст построиться «в долг». Подрядчики, если таковые найдутся, будут крайне внимательно следить за финансовыми взаимоотношениями с заказчиком, а внешние инвесторы — за каждым рублем. Впрочем, что ни сделаешь ради депутатской неприкосновенности? Пока Колесников самозабвенно промоутирует аквапарк, региональная «Единая Россия» готовится к внутрипартийному голосованию. Видимо, только от принципиальности однопартийцев сейчас зависит успех гиблого дела Колесникова.