Новосибирцы уже несколько дней обсуждают в сети трагедию, которая произошла в городе Обь, где в реке было найдено тело пропавшего шестилетнего мальчика. Накануне поздно вечером, 18 апреля, в паблике «Город Обь онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано открытое письмо жителей города Оби главе администрации Павлу Буковинину. В сообщении говорится, что только за один неполный месяц в городе произошло несколько происшествий.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«23 марта 2021 года на улице ЖКО Аэропорта глыба льда тяжело травмировала пенсионерку. По результатам проверки прокуратуры главе администрации было выставлено представление. 7 апреля 2021 года две обских школьницы едва не утонули в Козловском озере. В сообществе «Город Обь онлайн» с завидной регулярностью публикуются сообщения, фото и видео того, как мародеры среди бела дня разбирают муниципальное имущество — дом 110 в Военном городке. А недавно там обрушился балкон. Опасный объект по-прежнему не огорожен забором, туда ежедневно лезут подростки. Ну и наконец 15 апреля 2021 года случилась трагедия — на улице Станционной утонул шестилетний Максим Федоров. В этом месте ежегодно разливается река Власиха, но заведомо опасное место не было огорожено», — отмечается в письме. Авторы послания обвинили администрацию города в имитации бурной деятельности по поиску мальчика. Подчеркнув, что «в настоящее время город Обь не только не комфортный для жизни, но и опасный для жизни», жители Оби попросили главу досрочно сложить с себя полномочия, написав заявление по собственному желанию. То же самое они «убедительно» просят сделать и всех его заместителей по профильным вопросам.

«Инициативная группа обчан готова создать петицию, собрать подписи и отправить копию данного письма губернатору Андрею Травникову и в Законодательное собрание Новосибирской области. Также просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию в городе депутатов Глеба Поповцева и Анатолия Юданова», — пишут горожане.

Андрей Травников

В свою очередь, подписчица Оля М. спросила авторов письма, «причём тут администрация-то».

«А кто по вашему мнению должен заниматься ограждением таких опасных объектов, как разлившаяся река и озеро! Можно, конечно, скинуться всем обчанам и огородить, починить, и много чего ещё, только тогда зачем нам администрация», — ответил ей Максим С.

«Тут все мамкины аналитики, тут все знают, как «надо». Причём тут мэр, мне никто не смог объяснить, и вряд ли вам объяснят. До людей не доходит, в каких реалиях они живут, все они знают, как сделать лучше. Произошёл несчастный случай, трагедия, а народу надо обязательно на кол кого-нибудь сажать», — считает Витек Л.

«Кто бы ни был на посту, и депутатов и мэров выбираем мы!» — написала Марина Р.

А сегодня, 19 апреля, в том же паблике появилась информация о том, что неравнодушные обчане принесли цветы к порогу администрации города в память о погибшем шестилетнем мальчике.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шестилетний мальчик потерялся 15 апреля 2021 года. Ребёнок гулял в компании сверстников, а когда дети стали расходиться, пошёл за мячом к реке Власиха. Больше его никто не видел. Следственным отделом по городу Обь было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже было найдено тело ребёнка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается.

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