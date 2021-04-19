Россия, по словам российского вице-премьера Юрия Борисова, намерена к 2025 году отказаться от участия в проекте МКС ввиду выработки срока службы модулей станции. Соответствующее решение было принято при участии президента России Владимира Путина, который также одобрил реализацию Россией проекта исследований Марса и Луны.

Илья Григорьевич Чашник. Космос. 1925

Россия начала исследования и разработки космических буксиров с ядерными двигателями в 2010 году для обеспечения миссий по исследованию дальнего космоса. Согласно плану, Россия планирует запустить зонд на Луну в 2021 году и отправить космонавтов на посадку на Луну в 2030 году.

Пользователи китайской социальной сети Sina Weibo обменялись мнениями по этому поводу на соответствующей страничке телеканала CCTV.

«Пусть русские строят станцию вместе с Китаем», — предложил пользователь ImYourPapa, отметив, что Китай так же, как и Россия, планирует построить свою собственную космическую станцию.

Пользователь AlleMenschen заметил, что «Роскосмос» — это «круто», добавив, что решение России является правильным. Пусть эти западные страны остаются в своей песочнице наедине сами с собой.

NASA МКС

Очень многие заметили, что имеет место стратегический разворот России в сторону большей самостоятельности по многим вопросам. И в ситуации такого разворота Россия должна усилить связи с Китаем.

«Отлично, товарищ, присоединяйтесь к нам!», — воскликнул пользователь astofthewilds_. «Китайско-российская космическая станция — лучшая», — заметил LLorenzo_X-U.

«У России есть технологии и мечты, но не хватает денег», — согласился Чен Кайли с предложением объединения с Россией.

Целый ряд комментаторов заметили, что для Китая нет ничего лучше, чем сотрудничать с Россией против «американского императора», в том числе и в космической сфере. Общий настрой китайских пользователей оказался одобрительным. На фоне объявленной со стороны США гибридной войны Китаю и России любое действие России, направленное на разрыв с Западом, воспринимается положительно.