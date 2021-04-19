Ранним утром 18 апреля автомобиль Hyundai Solaris, в салоне которого находились шестеро подростков, на высокой скорости врезался в дерево в Новочеркасске. Пять человек погибли. Один выживший вторые сутки находится в реанимации. Стрелка спидометра застыла на отметке в 100 километров в час. Стали известны подробности жуткой аварии в переулке Машиностроительный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Жертвами смертельного ДТП в Ростовской области стали пятеро подростков

За рулём разбившегося автомобиля, по предварительным данным, находился школьник. В сеть попало видео, снятое на камеру мобильного телефона одним из находившихся в иномарке подростков. Судя по кадрам, машина неслась по ночному городу, нарушая все правила дорожного движения, — с явным превышением скорости и на запрещающий сигнал светофора.

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В школьный чат единственный выживший подросток — воспитанник кадетского училища — отправил голосовое сообщение, в котором в крепких выражениях рассказал о своём физическом состоянии: «Меня штырит!». Мальчик предложил всем восьмиклассникам выйти гулять и пообещал приехать за желающими. По информации источника в правоохранительных органах, ребятам кто-то купил шесть литров пива. Якобы это стало причиной веселья и того самого состояния, в котором находился один из подростков.

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По некоторым данным, накануне аварии несовершеннолетний водитель отметил вместе с друзьями 14-й день рождения. Мать именинника отвезла его вместе с друзьями на квест-игру. Затем все ребята попали домой. Это было около полуночи. Далее восстанавливать картину произошедшего придётся следователям.

Как получилось, что в руках у 14-летнего подростка оказались ключи от автомобиля? Насколько крепко спали родители, что не слышали, как их сын ночью ушёл из дома и уехал на машине? Что побудило подростка на такой поступок?

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Ростовская прокуратура вызовет родителей подростка, устроившего жуткое ДТП

В разбившейся машине находились шесть человек в возрасте от 14 до 16 лет — четыре мальчика и две девочки. Они учились в новочеркасских школах № 15 и № 20, а также в кадетском училище.

В региональном управлении ГИБДД отмечают, что с приходом тепла, в апреле и мае, количество ДТП с участием несовершеннолетних резко возрастает. Не исключено, что такие аварии могут повториться. Родителей призвали контролировать времяпрепровождение своих детей, быть в контакте с ними и проводить беседы.