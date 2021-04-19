В течение последних нескольких лет участились обвинения в адрес Управления по делам религии Турции (Diyanet) в связи с его деятельностью в разных уголках мира. Так, из собственных документов Diyanet стало известно, что после попытки переворота 15 июля 2016 года в 38 странах силами сотрудников мечетей велся сбор разведывательных данных. Из материалов, направленных Управлением по делам религии в турецкую парламентскую комиссию по расследованию переворота, следует, что его работники готовили разведывательные отчеты, содержащие сведения о структуре оппозиции за пределами Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Эта информация совпадает с различными докладами, подготовленными в странах Европейского союза. В некоторых из них содержатся имена религиозных руководителей — координаторов в соответствующих странах. Депутат австрийской партии зеленых и спикер по вопросам безопасности Петер Пильц в своем отчете на 36 страницах под названием «Будь бдителен, турок» заявил, что Анкара организовала в Австрии «шпионскую сеть» посредством Австрийско-турецкого исламского союза (ATİB). Центральное место в докладе, некоторые разделы которого основывались на данных разведки, заняло обвинение Пильца в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Депутат отметил, что ATİB, как и работающий в Германии Турецко-исламский союз по делам религии (DİTİB), осуществляет деятельность в качестве «партийного органа», а Эрдоган посредством подобных религиозных ассоциаций стремится «мобилизовать» массы.

После того как министерства иностранных дел и разведывательные управления некоторых европейских стран изучили деятельность Управления по делам религии под этим углом, руководство Diyanet заявило, что представления об относительной «схожести» его с Национальной разведывательной организацией (MİT), не соответствуют действительности. В заявлении Управления по делам религии говорилось: «Недопустимо, чтобы наших религиозных деятелей, работающих в Европе, обвиняли в «шпионаже и информировании». Вызывает серьезную тревогу и беспокойство факт подобных клеветнических высказываний в адрес наших религиозных деятелей, на протяжении 40 лет работающих в Европе, в связи с их сообщениями, опирающимися на глубокое знание ислама, обращающих особое внимание на универсальные ценности, мир и безопасность, превратив все это в клеветническую кампанию».

Raimond Spekking DİTİB Центральная мечеть Кельна. Германия

Однако Германия, в течение последних пяти лет внимательно отслеживающая сотрудников Diyanet, объявила о том, что прекращает сотрудничество с DİTİB в части преподавания основ исламской веры. Во многих землях прекратилась кооперация с Турецко-исламским союзом по делам религии и по остальным вопросам. Напомним, что DİTİB представляет собой крупнейшую мусульманскую зонтичную организацию в Европе, насчитывающую более 900 мечетей на территории Германии, в которых работают более тысячи имамов и религиозных деятелей, направляемых Управлением по делам религии из Анкары. Поскольку имамы являются сотрудниками Diyanet, то и зарплата им выплачивается из средств Турции. Председателем Турецко-исламского союза по делам религии традиционно назначается атташе по вопросам религии турецкого посольства в Германии.

Это является предметом критики в адрес DİTİB и обвинений в том, что он не является независимой структурой. Турецко-исламский союз по делам религии воспринимается «альтер эго» режима Эрдогана, особенно после того, как было оглашено о сборе имамами информации о проживающих в Германии оппозиционерах турецкого происхождения. В связи с политическими событиями в Турции, а также ролью, которую начало играть Управление по делам религии, правительство Германии дважды поручило подготовить экспертные заключения относительно Diyanet. Последние заключения, которые были подготовлены профессором исламоведения Матиасом Роэ, юристом по конституционному праву профессором Йозефом Исензее и экспертом по Турции доктором Гюнтером Зойфертом и которые привели к прекращению сотрудничества с DİTİB, выставляют Управление по делам религии в негативном свете.

Примечательно, что основная критика в этих экспертных заключениях была направлена на Эрдогана как президента Турции и председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Ему же непосредственно подчиняется и Diyanet. В заключениях обращается внимание на такие вопросы, как политические и социальные изменения в Турции, произошедшие за последние годы, ухудшение состояния дел с демократией, соблюдением прав человека, независимостью судебной системы, переход с парламентской на президентскую систему. Под особый прицел попало Управление по делам религии. Упоминается речь Эрдогана от 4 октября 2018 года, в которой он сравнил Diyanet со 140-тысячным войском, которое изменит облик страны, а на нём лежит обязанность по укреплению ислама за рубежом, унаследованная от Османской империи.

Антрополог Айше Чавдар, подчеркнув постоянные трансформации Управления по делам религии с момента его учреждения, отметила: «Diyanet в течение последних десяти лет правления ПСР превратилось в одно из средств ретрансляции национальной и международной политики этой партии и Эрдогана. Отныне перед нами предстает Управление по делам религии, оказывающее влияние на все сферы жизни, от образования детей до защиты семейного порядка или оказания моральной поддержки в больницах». Также, по мнению Чавдар, настороженное отношение к Diyanet в ЕС на самом деле является результатом убежденности в том, что преподаваемый в школах Германии подчиняющимся Эрдогану сотрудниками Управления по делам религии предмет «Ислам» для детей беженцев-мусульман, проживающих в стране, не подходит для школьного образования. Отмечается, что дело не в учебной программе, а в транслируемой Эрдоганом религиозности.

Цитата из видео на YouTube Айше Чавдар

По мнению социолога Кемаля Бозая, самой главной критикой в адрес Турецко-исламского союза по делам религии является не столько восприятие его в качестве религиозного сообщества или общины, а факт того, что он позиционируется как учреждение, представляющее официальную религиозную политику Турции. Бозай отмечает, что проблема не ограничивается лишь тем, что более тысячи имамов и религиозных деятелей, направленных Управлением по делам религии, являются государственными служащими Турецкой Республики. Она еще и в том, что мечети и мусульманские организации Турции используются в качестве средства контроля. В подтверждение этого он приводит пример сбора разведывательных данных имамами во время коллективных молитв в мечетях за успешное проведение операций турецкой армией.

В том же ключе высказался и президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении, посвященном «борьбе с сепаратизмом, основанном на исламе», в ходе которого он объявил о прекращении практики направления имамов из Турции. Ожидается, что это решение затронет имамов, работающих в многочисленных мечетях по всей Франции, подчиняющихся DİTİB, а также преподавателей турецкого языка и турецкой культуры, направленных министерством национального образования Турции.

Политическая атмосфера, складывающаяся сегодня на пространстве от Франции до Германии и от Австрии до Нидерландов, указывает на то, что комфортное положение Анкары в европейских странах может сойти на нет, особенно в части управления мечетями, подчиняющихся Управлению по делам религии. Турецкая внешняя политика сейчас ассоциируется только с конфликтами и проблемами. Кризис, начавшийся с геологоразведочных работ Турции в Восточном Средиземноморье, приобрел международное значение, а роль «старшего брата» Азербайджана, которую пыталась сыграть Турция во время столкновений в Нагорном Карабахе, вызвала шквал критики.

При этом в условиях внутреннего экономического кризиса правительство Турции проявило щедрость в двух вопросах. Во-первых, фонд неразглашаемых трат на секретные операции администрации президента за последний год увеличился практически в 100 раз. Во-вторых, рос бюджет Diyanet. Так, на 2019 год ему выделили на 34,36% больше средств, невзирая на меры экономии (повышение с 7,7 млрд лир до 10,5 млдр лир). Огромный бюджет возглавляемого Али Эрбашем Управления по делам религии превысил в пять раз бюджет Национальной разведывательной организации и в четыре раза — министерств, ответственных за инвестиции. Одновременно на более чем 56% были подвергнуты сокращению бюджетов министерства науки и технологий, транспорта и инфраструктуры, образования и энергетики. Иными словами, Эрдоган хорошо понимает, куда и для чего он переводит деньги.