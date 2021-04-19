Московская мэрия объявила о начале нового этапа работ по благоустройству города. В марте мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о планах по благоустройству острова Балчуг.

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству острова Балчуг

Благоустройство острова — крупнейший проект, который столичные власти планируют реализовать в этом году. По словам мэра, реконструкция острова должна была начаться еще в прошлом году, но из-за пандемии было принято решение перенести работы на 2021 год. В ходе работ Балчуг будет условно разделён на историческую часть и современную. Тротуары приведут в порядок и добавят «мест отдыха с классическими московскими лавочками».

«На острове станет больше зелени — разобьем газоны и цветники, высадим новые деревья и кустарники. Среди них европейские липы «Паллида», красные клёны, вязы «Лобел», декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дёрен», — отметил Сергей Собянин.

В начале апреля также началось благоустройство в районе Садовнической улицы, Садовнической набережной и Раушских переулков. Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сформулировал основную цель действий городских служб, направленных на создание удобной прогулочной зоны на улицах и набережных указанного района, увеличение его рекреационного потенциала с сохранением общей транзитной функции. Около 11 тыс. метров кабельных линий будут убраны в подземные коллекторы, также планируется замена асфальта гранитной плиткой и установка 80 дождеприемных решеток. На улицах и набережных появятся 320 энергосберегающих фонарей и 380 специальных светильников.