Папа Римский Франциск помолился о мире на востоке Украины, передает VaticanNews (Ватикан). В полдень 18 апреля, после чтения молитвы «Царица Небесная», понтифик, в частности, сказал: «Я с большой тревогой слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы участились случаи нарушения режима прекращения огня, и с глубокой обеспокоенностью отмечаю наращивание военной активности. Я настоятельно прошу не допустить эскалации напряженности и предпринять меры, способные укрепить взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые столь нужны и желанны. Примем близко к сердцу тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой оказались местные жители: я выражаю им духовную близость и прошу вас помолиться о них».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж и встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает La Croix (Париж, Франция). В предыдущий раз он проводил с ним переговоры в декабре 2019 года в ходе саммита, посвященного конфликту в Донбассе. Тогда Зеленский все еще был бывшей украинской телезвездой, победоносно избранным восемью месяцами ранее президентом. Он обещал провести антикоррупционную реформу и мир в Донбассе. Но в этом году Зеленский стал придерживаться более резкого тона. Как замечают эксперты, «у всех украинских президентов такая траектория: они начинают прогрессивными, а заканчивают консервативными». Зеленский запретил три самых популярных телеканала страны, контролируемые Виктором Медведчуком, объявил о введении санкций против нескольких пророссийских фигур и подписал увольнение члена Конституционного суда, признанного коррумпированным. Решения сомнительны с точки зрения закона, но они приветствуются прозападной частью украинского общества. Еще один символ смены курса президента — непростой вопрос вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Глава государства теперь хочет скорейшего присоединения, чтобы «послать сильный сигнал» России. Эта идея вызывает мало энтузиазма в Париже, как и в Берлине.

Белорусские католики продолжают требовать освобождения политических заключенных и прекращения репрессий, пишет Crux (Денвер, США). «На епископов и священников давят, чтобы они не поднимали тему прав человека, и многие считают, что это рекомендации Ватикана», — говорит католический богослов и историк Екатерина Лауриненко. Она рассказала, что многие католики были шокированы тем, что епископ Казимеж Великоселец, управляющий Минско-Могилевской архиепископией с января сего года, появился на публичных церемониях вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но решили не протестовать публично, опасаясь «ослабления авторитета Церкви». 11 апреля государственное радио транслировало воскресную мессу из Минска после восьмимесячного перерыва. По словам пресс-секретаря Конференции католического епископата Белоруссии отца Юрия Санько, Церковь сейчас занята «пастырскими заботами», связанными с пандемией коронавируса, организацией религиозного образования и получения первого причастия. Он сказал, что отсутствие тюремных капелланов помешало Церкви помочь многим людям, все еще находящимся в тюрьме и заключении. Санько настаивает на том, что сейчас обстановка спокойная и «никакой конфронтации раньше не было».

Казимеж Великоселец

Немецкие законодатели рассматривают возможность прекращения государственных платежей Церквям, информирует CatholicNewsService (Вашингтон, США). Католическая и протестантские Церкви получили в 2020 году совокупные государственные пособия в размере более 650 миллионов долларов. На слушаниях в бундестаге депутаты Свободной демократической партии, «Зеленых» и Левой партии выступили с инициативой отменить платежи, которые длятся с 1803 года, когда немецкие князья получили экспроприированную церковную собственность в качестве компенсации за потерю территории, а взамен они регулярно платили Церквам деньги. Согласно законопроекту трех партий, взамен на прекращение государственного субсидирования немецкое правительство в течение 20 лет должно будет выплатить Церквам около 12 миллиардов долларов.

Скандал из-за субсидирования властями Страсбурга строительства турецкой мечети вызвало желание местной общины разорвать конкордат региона с Ватиканом, рассказывает The Tablet (Лондон, Великобритания). Напомним, что с начала XX века во Франции действует принцип лаицизма, строгого разделения Церкви и государства. Однако Эльзас, который в те годы принадлежал Германии, это не затронуло. Региональные власти по-прежнему платят жалованье священнослужителям, обеспечивают преподавание религии в школах и субсидируют молитвенные дома. Часть французских политиков считает необходимым ввести в Эльзасе лаицизм в том же объеме, что и во всей стране. История с выделением 2,5 миллиона евро для мечети Эюп Султан в Страсбурге явно сыграла свою роль, поскольку 81% жителей региона выступили против предоставления субсидии религиозному движению «Национальной видение», которое, как считается, близко к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Хотя конкордат относится только к Католической церкви, это слово используется на местном уровне применительно к четырем признанным там конфессиям — католицизму, лютеранству, реформатскому протестантизму и иудаизму. В последние годы местные органы власти распространили эту практику и на ислам.

Фолькер Каудер, близкий соратник канцлера Германии Ангелы Меркель, который больше не планирует избираться в бундестаг, в интервью Katholisch.de (Бонн, Германия) поделился своими мыслями о преследовании христиан. По его мнению, ХДС/ХСС сделали огромный шаг вперед, особенно с новым офисом уполномоченного правительства по вопросам свободы вероисповедания во всем мире — и это «вопреки сопротивлению со стороны МИД Германии и некоторых представителей СДПГ». Благодаря уполномоченному свобода вероисповедания и преследования христиан во всем мире теперь еще больше привлекает внимание Берлина. Вместе с тем Каудера беспокоит судьба людей, которые «прибыли в Германию в качестве беженцев и обратились здесь в христианство». Тот факт, что «мы иногда до сих пор отправляем этих людей обратно в их родные страны, где им угрожают преследования или даже пытки из-за принятия ими христианства, выставляет нас в дурном свете», отмечает политик. Он считает, что Германия не должна депортировать христиан в страны, где их преследуют из-за убеждений.

Volker-kauder.de Фолькер Каудер и Ангела Меркель

Католики умоляют президента США Джо Байдена принять больше беженцев, передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). По данным Международного комитета спасения (IRC), в текущем финансовом году США приняли только 2050 беженцев, хотя Байден обещал повысить лимит с 15 000 до 62 500 человек, но еще не отдал окончательных распоряжений. Билл Кэнни, исполнительный директор комитета Конференции католического епископата США (USCCB) по миграции, заявил, что он «совершенно» разочарован политикой администрации по приему беженцев. Кэнни отметил, что «непонятно», почему Байден не сделал прием беженцев приоритетом. «Мы как Католическая церковь считаем, что должны внести свой вклад в то, чтобы приветствовать этих людей в нашей стране, — подчеркнул исполнительный директор. — И мы, конечно, готовы как Церковь помогать и поддерживать беженцев, которых правительство впускает в страну».

Власти Иракского Курдистана создают комитет по противодействию незаконной экспроприации собственности, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Решение правительства автономии затрагивает в основном этнические и религиозные меньшинства, начиная с христиан. В состав комитета войдут представители президиума парламента Курдистана, президиума Совета министров, президиума Высшего судебного совета, министерства юстиции, министерства сельского хозяйства, министерства по делам муниципалитетов и министерства финансов. Возглавит комитет председатель Независимой комиссии по правам человека Дия Бутрос Слива, которая недавно представила властям автономии меморандум о необходимости неотложного решения проблемы собственности, незаконно конфискованной у христиан и других групп меньшинств в Иракском Курдистане, и необходимости защиты прав на собственность в соответствии с законом.

Израиль лишил голоса проповедников мечети Аль-Акса, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Израильские силы безопасности отключили громкоговорители на Храмовой горе, чтобы они не созывали мусульман на молитву в то время, как страна отмечала Йом ха-Зикарон («День памяти» — израильский государственный день траура по погибшим в войнах и жертвам террора). В этом году он совпал с началом исламского поста Рамадан. Советник президента Палестины по религиозным вопросам Махмуд аль-Хаббаш в ответ назвал действия Израиля «игрой с огнем религиозной войны».

Уход США и НАТО из Афганистана заставляет афганцев опасаться новой гражданской войны. Об этом в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) рассказал ответственный за католическую миссию в Кабуле отец Джованни Скалезе. Основные риски в связи с выводом коалиционных войск связаны с безопасностью, отмечает он. Удастся ли афганскому правительству обеспечить безопасность? Есть основания для сомнений. Точно так же вполне разумно поставить под сомнение способность правительства управлять государственным аппаратом, не полагаясь на финансовую поддержку западных стран. В этой ситуации самой серьезной угрозой является перспектива возобновления гражданской войны. Переговоры между афганским правительством и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не привели к существенным результатам. Даже если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержат вверх, говорит отец Скалезе, сомнительно, чтобы они смогут восстановить «исламский эмират». Движение может навязать новую Конституцию — фактически нынешняя уже предусматривает «Исламскую республику» — но они не в состоянии «ликвидировать свободы или пренебречь правами, которые афганский народ стал ценить за последние годы, следует помнить, что молодое поколение никогда не видело «исламский эмират и росло в новой реальности».

Дети Афганистана

Тегеран сталкивается с провалом своих спецслужб, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Происшествие в ядерном центре в Натанзе, которое выставило израильский «Моссад» главным подозреваемым, показывает всю слабость органов безопасности Ирана. Спецслужбы, которые когда-то выставлялись флагманом революционной гвардии, теперь стали дырявыми, как решето. Израиль использует уязвимость врага, а также безнаказанность, предоставляемую еврейскому государству на международном уровне. Бомба, заложенная и взорванная 11 апреля в Натанзе, имела целью воспрепятствовать, если не сорвать, переговоры, начатые в Вене, чтобы вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Хотя иранцы сохранили прагматизм. Как и раньше, они громко пообещали отомстить. Однако ответ был политическим: было объявлено о немедленном обогащении урана до 60%. Тегеран не хочет упускать возможность, открывшуюся с президентством Байдена, восстановить диалог с Вашингтоном, что является необходимым условием для того, чтобы избавиться от удушающих экономических санкций и возобновить торгово-промышленное сотрудничество с Западом. Однако на повестке дня стоит проблема хрупкости иранской обороны и спецслужб. В явном затруднении находится Корпус стражей Исламской революции, чьи подразделения отвечают за защиту объектов и ученых-ядерщиков.

Политолог Кшиштоф Кавенцкий рассказал в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша), как польские власти должны действовать в условиях обострения на Украине. Он напомнил, что Польша была отстранена от принятия решений по Украине, в основном по просьбе России, чьи действия в этом вопросе поддержал даже Киев. Франция и Германия в свою очередь хотят помешать Варшаве проводить «активную политику в зоне российско-украинского конфликта». Можно ожидать, говорит Кавенцкий, что и США будут применять в отношении Польши политику, аналогичную курсу Берлина и Парижа. И именно Вашингтон захочет быть главной силой, которая станет решать вопросы с Россией, связанные как с украинским конфликтом, так и с глобальными проблемами. Чтобы Варшава вышла из этой изоляции, отмечает политолог, ей потребуется тесное сотрудничество с государствами Центральной Европы и Междуморья. Правительства должны хотя бы выразить общую позицию. В интересах Варшавы и всех стран Центральной Европы указать, что «российско-украинский конфликт имеет не только региональное значение, но и последствия для Центральной Европы». По словам Кавенцкого, «мы также должны помнить, что очень важный вопрос, когда речь идет о безопасности Польши и отношениях с Россией — это вопрос Калининградской области».

В Новосибирске празднуют 30-летие религиозной свободы в России, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). 13 апреля в кафедральном соборе состоялась благодарственная месса по случаю 30-летия восстановления структур Католической церкви в России. В этот день ровно 30 лет назад священник Иосиф Верт был назначен апостольским администратором для католиков латинского обряда Азиатской части России. А сейчас уже епископ Верт во время проповеди призвал верующих благодарить Бога за свободу вероисповедания, которая сегодня дарована. Празднования всероссийского масштаба по случаю этого важного и славного юбилея запланированы на 16 и 17 октября нынешнего года, причем главные торжества пройдут в Новосибирске.

Людмила Симанович Иосиф Верт

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».