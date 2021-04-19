Как сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал новые ходатайства о снятии депутатской неприкосновенности с десяти депутатов, включая лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу. Также в прошении присутствуют фамилии еще шести депутатов от НРП и трех от прокурдской Демократической партии народов (ДПН).

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Этот шаг последовал за аналогичными процедурами, начатыми против одиннадцати других депутатов от ДПН и Демократической партии регионов (ДПР). Чтобы снять с законодателя правовой иммунитет, государственные прокуроры должны представить в парламент резюме судебного разбирательства. Затем парламент голосует о том, следует ли снять иммунитет, что позволит продолжить расследование и открыть судебное разбирательство. Преследование против оппозиционных депутатов основывается на обвинениях, включающих «оскорбление президента», «клевету» и «разжигание ненависти и вражды среди населения». В этой связи генеральная прокуратура Анкары подготовила расследование по делу восьмерых членов НРП, включая Кылычдароглу, и 17 членов Центрального исполнительного комитета партии. Если исходить из того, что написано в сопровождающих материалах, то главные обвинения вертятся вокруг предполагаемого сотрудничества НРП с политическим крылом религиозного движения Фетхуллаха Гюлена (FETO), которое правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) считает террористическим и обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Эрдоган держит Кылычдароглу под угрозой лишения депутатской неприкосновенности уже не первый год. Да и сам лидер оппозиции не остается в долгу, выступая с обвинениями в адрес президента во всех «национальных грехах», имея в виду многие аспекты проводимой правящей партией внутренней и внешней политики. Более того, лидер НРП заявлял, что располагает данными, доказывающими связь между Эрдоганом и гюленистами. По его словам, «именно правящая партия обеспечивала принятие в парламенте законов, продвигаемых гюленистамии, и подготовила политическую основу для их проникновения во все властные и силовые структуры». При этом он подчеркивал, что не опасается лишиться депутатской неприкосновенности, готов вести с властями судебную тяжбу. Но раньше это Кылычдароглу сходило с рук. На сей раз по основной оппозиционной силке и ее лидеру может быть нанесен сильный удар.

VOA Кемаль Кылычдароглу

Вначале отметим, что ПСР в альянсе с националистами располагает большинством в парламенте и может провести свое решение. Но затем должно последовать судебное разбирательство, которое вряд ли удастся провести в закрытом режиме. Хотя бы потому, что Кылычдароглу из всех оппозиционных турецких политиков является наиболее раскрученным и известным на Западе. Это хорошо известно Эрдогану, что наводит на мысль о смене им тактики. Точно так же не случайными являются шаги Кылычдароглу, сознательно играющего на обострение политической ситуации. И вот что первым бросается в глаза. До президентских выборов в Турции, которые должны состояться в 2023 году, еще далеко, но в стране политическая жизнь набирает обороты. Представители турецких оппозиционных партий открыто говорят о плане проведения досрочных выборов, ведут закулисные переговоры о создании различных коалиций. Появились сообщения, что Кылычдароглу может стать кандидатом от оппозиции на президентских выборах.

Более того, социологические замеры показывают, что оппозиционный Национальный альянс Турции опережает правящий Народный альянс более чем на 8%, а НРП по сравнению с 2018 годом почти утроила свои голоса. В пользу оппозиции играет сложное экономическое положение, пандемия и отсутствие у правящей партии заметных успехов во внешней политике. Турция находится в состоянии войны на разных фронтах: в Сирии, Ираке и Ливии. Помимо того, администрация президента США Джо Байдена не скрывает своего недовольства политикой Эрдогана и заявляет, что намерена активизировать свою работу с оппозицией, имея в виду прежде всего НРП. В такой ситуации президенту Турции необходима какая-нибудь привлекающая повышенное внимание политическая акция, которая могла бы повлиять на общественно-политические настроения в обществе. Так выплывает сценарий по организации судебного процесса над Кылычдароглу, который публично называет Эрдогана «так называемым президентом» (Sözde Cumhurbaşkanı).

Однако правящая партия должна будет доказать не только связи НРП с гюленистами, но и ее участие в подготовке переворота 2016 года, что позволит потом обвинить США (в случае их поддержки Кылычдароглу) в «заговоре» с путчистами. Что касается самого лидера оппозиции, то в его планы входит использование политического процесса как трибуны для публичной критики Эрдогана. Как предполагают турецкие эксперты, если процесс состоится, то на нем обе стороны прибегнут к системной популистской атаке с целью спровоцировать в Турции политический кризис. Острый на язык, обладающий ораторскими способностями и политической эрудицией, лидер НРП ранее временами «пробивал «защиту Эрдогана. Он публично называет его «предателем, человеком, не защищающим свою страну и ее интересы», обвиняет в стремление превратить Турцию в авторитарное государство, в ведение внешней политики не в интересах страны. Плюс к этому и ранее высказанные обвинения в отказе правящей партии от идейно-политического наследия основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля.

Мустафа Кемаль Ататюрк в форме маршала

Кылычдароглу также считает, что Эрдоган и его команда «реализует первый этап широкого плана по созданию «Великого Курдистана» на территории Ирака, Сирии и Турции, выступая в роли «суррогатной матери» этого проекта». И дело тут, похоже, не в личной приязни или неприязни между Эрдоганом и Кылычдароглу. Если судить по некоторым признакам, лидер оппозиционной НРП начинает блокироваться с той частью членов правящей партии, которые по понятным причинам пока не могут выступать с публичной критикой правительства. А в Турции выстраивается традиционная для нее схема противостояния: кемалисты против так называемых «умеренных исламистов», выразителем интересов которых является правящая партия. Эрдоган принимал участие в 14 выборах, если считать шесть в законодательные органы, три локальные кампании, две президентские и три референдума. Единственная осечка произошла в июне 2015 года на парламентских выборах, когда возглавляемая им партия набрав 40,9% голосов, но их — впервые в истории ПСР — не хватило, чтобы получить право сформировать однопартийное правительство.

В результате правительство, сформированное победившей на выборах партией, де-факто не обладало ресурсами, достаточными для того, чтобы автономно и самостоятельно управлять страной. Эта политическая сила получила не власть, а возможность разделить ее с другими политическим силами, в данном случае с националистами. Даже переход к президентской системе управления мало что изменил в этом отношении. В стране еще пользуются заметным влиянием такие силы, которые способны противопоставлять себя правительству, что вынуждает правящую партию продолжать борьбу за свое выживание как самостоятельной политической силы. Если судебный процесс Эрдоган против Кылычдаооглу состоится, то это будет первая с 2002 года открытая схватка между разными силами, а дальнейший ход событий может оказаться непредсказуемым, хотя некоторые аналитики предполагают очередную победу Эрдогана, который, как президент, автономен от других центров власти.

Он еще сохраняет политическое чутье и понимает, куда может вовлечь его политическое поражение от кемалистов. Пока он не позволял конкурентам выигрывать. Получится ли на этот раз?