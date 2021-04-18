Заявление президента США Джозефа Байдена, в котором назвал несправедливым обращение с осужденным блогером Алексеем Навальным в российской тюрьме, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 18 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Сколько они наших мурыжили в тюрьмах, и до сих пор это делают. Выньте бревно из своего глаза, господа американцы», — пишет Инна Г.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что такими обвинениями бросается президент, чья страна постоянно оказывается в скандалах, связанными с пытками заключённых.

«Чья бы корова мычала, с правами заключенных в Гуантанамо! Пускай в самих Штатах с несправедливостью разберётся. Кстати, самое большое количество заключенных в мире это как раз таки в Штатах!» — отметил Ismail K.

Defenselink.mil Тюрьма. Гуантанамо

Некоторые комментаторы отметили, что в американских тюрьмах отбывают свой срок граждане Российской Федерации, насчёт которых Россия неоднократно выражала беспокойство, но данные сигналы в США игнорировали.

«А с Ярошенко и Бутом справедливо поступаете? А с другими нашими заключённым в их тюрьмах?» — задаётся Татьяна П.

Часть граждан пришла к выводу, что содержание Навального в тюрьме действительно является несправедливым, и ему было необходимо дать куда больший срок, нежели тот, который назначил российский суд.

«И правда, несправедливо. Абсолютно формальный срок. Это персонаж заработал намного больше!» — указал Kaloyan Y.

Ряд комментаторов уверен, что Белый дом обеспокоен всем, что происходит в России и что можно использовать с целью нанести ущерб нашему государству.

U.S. Navy Прибытие заключённых в тюрьму. Гуантанамо

«Я жду, когда Конгресс США и лично президент Байден заступится за сорняков, которых беспощадно выдергивают на грядках российские дачники! Жизнь сорняков имеет значение!» — шутит Natalia M.

Нашлись и те, кто указал, что фигура блогера-уголовника не идёт ни в какое сравнение с президентом США, и тот факт, что Байден опустился до уровня Навального, говорит о том, что политик из него, мягко говоря, никудышный.

«Президент называется. Опустился ниже плинтуса. Не тот уровень, чтобы обращать на такие мелочи своё внимание. Если это, конечно, не направлено на развал Российской Федерации», — считает Владимир Л.

Напомним, 17 апреля президент США Джозеф Байден назвал несправедливым обращение с осужденным блогером Алексеем Навальным в российской тюрьме.