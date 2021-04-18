Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он призвал определить красные линии для Российской Федерации, за нарушение которых следует вводить санкции, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 18 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«А до этого линии были какие? Раньше санкции вводили, опираясь на синие линии?» — задаётся вопросом Igor T.

Многие пользователи считают, что санкционная политика Запада зашла в тупик, и они уже просто не знают, что следует делать, чтобы каким-то образом надавить на Россию.

«Макарон-то свои красные линии определить не может, а тут такой призыв. Санкции — это даже не оружие, скорее стоны от безысходности», — считает Natalja M.

Некоторые комментаторы уверены, что точно такие же линии может со своей стороны установить и Российская Федерация, но тогда ситуация с взаимоотношениями двух стран скатится в полнейший абсурд.

«Отлично! Давайте Россия начнёт определять границы для других стран, и чуть что — «Вы переступили красную границу, нате вам санкции». Вот не дебилизм ли?» — обращается Elena D.

Максим Додонов Красная Весна Красная линия

Часть людей считают, что подобное заявление президента Франции является прямым оскорблением нашей страны. Граждане считают, что, судя по всему, Франция стоит перед обрывом, раз её политики не думают о том, что говорят.

«Кто такой Макрон, чтобы России условия ставить? У Европы старческий маразм. Никак не развиваются, а наоборот, всё у них рушится. И ещё пытаются стране, которая самодостаточная, палки в колёса вставлять», — отметила Natalia G.

Ряд комментаторов считает, что Россия всё делает правильно. Иначе зачем бы другим странам пытаться оказать на неё давление и заставлять подчиниться?

«Если такой массовый психоз, значит, мы всё правильно делаем. Для них самое страшное, что мы спокойны. Мы живём своей жизнью, пусть не самой сладкой, но мы сами разберёмся у себя», — считает Акдаулет С.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Нашлись и те, кто указал на то, что Макрон является «хромой уткой», его политическая карьера близится к концу, и на подобные высказывания не стоит обращать какого-либо внимания.

«Просто сказочный Макарон. Его уйдут в 22-м году! Уровень поддержки ниже 35% у населения, и он такой «тупняк» предлагает! Красными линиями для всего ЕС стало расширение НАТО, которого обещали не делать», — поделился своим мнением Maksim O.

Напомним, 18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции.