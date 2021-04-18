Задержание при поддержке ФСБ в Москве двух организаторов предполагаемого военного переворота на территории Белоруссии, которые, по информации спецслужб, планировали разграбить и присвоить имущество президента страны Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать «демократию по опыту Польши», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ФСБ

»Батьку в обиду не дадим! Россия обеспечит братской стране стабильность и процветание!» — написал пользователь Добро П.

Многие пользователи оказались рады тому, что совместные действия спецслужб России и Белоруссии позволили предотвратить государственный переворот на территории республики.

«Вот этого ещё не хватало! Пусть задумаются все, кто решается на переворот и преступление против законной власти!» — пишет Татьяна Е.

Некоторые комментаторы считают, что обвинение выглядит крайне спорным, ведь, среди прочего, подозреваемым вменяют желание разграбить имущество президента. Люди считают, что данный аспект вносит странные оттенки в дело.

«А зачем кому-то разграблять имущество Лукашенко, если, согласно декларации, у него нет ни собственности, ни акций, никакого имущества?!» — заметил Александр М.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Часть людей пришла к выводу, что руководство Белоруссии предоставило российским спецслужбам недостоверную информацию и операция была направлена на банальное устранение политических оппонентов.

«Звучит, скорее, как сюжет дешёвой комедии! Очень странный переворот», — отметил Александр И.

Тем не менее, если всё окажется правдой, то граждане Белоруссии будут знать, что Россия всегда придёт на помощь в трудную минуту и подставит своё плечо.

«Теперь понятно, какой стране граждане Белоруссии будут благодарны», — считает Александр Д.

Нашлись и те, кто указал, что подобный сценарий устранения лидера страны уже осуществлялся ранее, и не раз. Люди считают, что тот факт, что западные страны желают устроить госпереворот в наших странах, забывать не стоит.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

«Вы забыли про Саддама Хусейна и Каддафи. Так называемые оппозиционеры, при поддержке США, развязали войну и действительно разграбили все ценности семьи и страны. И действительно убили их самих и членов их семей. Это факт истории. Батька не зря опасается этого», — поделился своим мнением Абылай К.

Напомним, 18 апреля сотрудники ФСБ в Москве приняли участие в задержании двух организаторов предполагаемого военного переворота на территории Белоруссии, которые, по информации спецслужб, планировали разграбить и присвоить имущество президента страны Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать «демократию по опыту Польши».