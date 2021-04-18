До школьных каникул практически рукой подать, а социальные сети Югры напоминают родительский чат класса. На минувшей неделе (с 12 по 18 апреля) самыми обсуждаемыми стали вопросы безопасности детей на пути в школу и о неподъёмных для юного ума и сил домашних заданиях.

Алексей Ткачев, Сергей Ткачев. Дети. 1960-е

«Сам удивляюсь, как выжил»

В Нижневартовске утром 12 апреля восьмилетний мальчик по дороге в школу провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва подземной теплотрассы. Ребёнок был доставлен в больницу с 20% ожогов тела.

«По данным врачей, ребёнок находится в сознании. По предварительной информации, поражений внутренних органов не выявлено. Медики заняты лечением ожогов. Мама рядом», — доложил глава Нижневартовска Василий Тихонов взбудораженной общественности в своём Instagram-аккаунте.

Коммунальщики пояснили, что прорванный пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году компанией «Энергосберегающие технологии». Расчётный срок эксплуатации трубы — 50 лет. Специалисты Управления теплоснабжения Нижневартовска отправили изъятый кусок трубы на экспертизу и намерены предъявлять претензию подрядчику, выполнявшему работы.

Руководство АО «Горэлектросеть» вышло на связь с матерью пострадавшего мальчика, выразив сочувствие и заверив, что в случае необходимости компания окажет всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребёнка. Также они намерены предпринять все шаги для привлечения к ответственности строительной компании.

В комментариях в социальных сетях мальчику много раз желали здоровья, его родителям — терпения, коммунальщикам и чиновникам — «электрического стула». Но, помимо предсказуемых реакций, прозвучал вопрос: почему первоклассник шёл в школу без сопровождения взрослых? Одна из матерей высказала мнение, что восемь лет — это ещё маленький возраст для самостоятельных прогулок, «ребёнок, конечно, может дойти до школы, но это небезопасно, он может заблудиться или попасть в беду». Другой момент касался самого мальчика, который вступил в роковую лужу.

Дети идут на занятия в разрушенной начальной школе. 1943

«Неужели ему мать не говорила в парящие лужи не лазить? Если отпускаешь сына мелкого на улицу одного, то будь добра, объясняй ему опасности мира. А то получается, он на стройку залезает — виновны строители, под машину кидается — водитель на скамье подсудимых. Сам был мелким пацаном, чувства самосохранения в этом возрасте по нолям. Сам удивляюсь, как выжил», — пишет один из комментаторов, и его мнение несколько человек оценили положительно.

«Выползли хвосты «дистанта»

В школе №1 посёлка Новоаганск Нижневартовского района разгорелись страсти по поводу объёмов домашних заданий. По мнению родителей, педагоги нарушают федеральный закон и статью Семейного кодекса РФ, завысив объёмы якобы в три раза. О чём они сообщили в паблике «Типичный краб Нижневартовск» в Instagram.

«На жалобы директор бездействует. Жаловались уже и главе нашего поселения, теперь мы боимся предвзятого отношения к нашим детям, а оно уже начало меняться», — сообщает одна из матерей учеников.

И хотя директор школы уверила журналистов, что конфронтации нет, с родителями проведена беседа, даны разъяснения, тема объёмных «домашек» задела многих людей, чьи дети после «дистанционки» с трудом тянут лямку очного обучения.

«Зачем вообще их учить, если они не хотят?» — прозвучало в комментариях.

Одна из педагогов в свою очередь поделилась трудностями перехода с удалённого обучения — дети плохо усваивают новые темы «с голоса» и «с доски». Кроме того, отвлекаются во время уроков — сплошная анархия. И довести до них материал в полном объёме очень сложно. Как выход, она в начале урока просит сдать телефоны, с которыми дети срослись.

Дистанционное обучение. mos.ru

Отец школьницы из Сургута посетовал, что дочь не в силах посещать занятия в художественной школе, так как ребёнок поздно вечером приходит со второй смены обучения и без сил. Приходится делать уроки до часу ночи и с утра завершать оставшуюся часть.

«На «удалёнке» творился ужас. С утра до позднего вечера, только успевали нам задания присылать. Преподаватели почти онлайн не появлялись. Всё самостоятельно, без объяснений. А это начальная школа. Никакой системы и контроля со стороны администрации школ и также отдела образования», — возмущается в ветке обсуждения родительница.

«Вот и выползли хвосты «дистанта». В большинстве своём дети на «дистанционке» просидели без контроля учителей. Родители после работы им объясняли материал как могли. Везде говорят, что качество образования снизилось после «дистанта». А учителям надо будет отчитываться не за кое-как проведённые уроки по интернету, а за реальные знания учеников. Вот и лютуют. А дети то, что упустили на «дистанте», вынуждены догонять в реале. Им же ещё ЕГЭ сдавать», — обрисовал общую картину происходящего один из участников обсуждения.

Класс на карантине. obr.amurobl.ru

Стоит отметить, что можно до бесконечности мусолить тему плюсов и минусов как дистанционного, так и очного обучения. Выход из тупика всем давно известен. Нужно соблюдать санитарные нормы и правила, чтобы классы не закрывали на карантин. И перевести все школы на обучение в одну смену, что пока нереально из-за дефицита учебных учреждений.