Заявление представителей «Альфа-банка», согласно которому рэпер Алишер Моргенштерн не является сотрудником финансовой структуры, а новость о том, что он якобы был поставлен на должность директора по работе с молодёжью, является лишь рекламным ходом, вызвало реакцию в Интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Федор Бронников. Кулисы цирка. 1859

"Вчера работал в банке, а сегодня уже безработный? Не смешите. Решили устроить себе пиар-акцию, но не рассчитали, что пропаганда наркотиков слабо вяжется с работой с молодежью», — пишет Кирилл В.

Многие пользователи уверены в том, что сотрудники банка лукавят, а на самом деле скандального рэпера действительно хотели устроить на работу в финансовую структуру, но народное мнение поставило их в затруднительное положение.

«Вот же ухари! Как легко они умудряются привлекать сомнительных личностей, также легко умеют от них отказываться», — считает Иван В.

Оноре Домье. Цирковой борец

Часть людей считает, что в случае увольнения рэпер мог затребовать кругленькую сумму, чтобы не остаться обиженным в этой некрасивой ситуации.

«Если он действительно был устроен, то этот типа певец получит хорошие деньги за расторжение договора или контракта с банком!» — предположил Danro B.

Некоторые комментаторы считают, что банку был нанесён репутационный ущерб. Его причиной стало то, что руководство организации не понимает, какой деструктивный пример подаёт молодёжи Моргенштерн.

«Ну, всё, теперь репутацию сложно будет исправить. У меня теперь ассоциация такая: МоргенштернБанк — банк для фриков!» — пишет Миха П.

Другие, наоборот, склонны считать, что, несмотря на негативную реакцию общества, банк всё равно получил тот рекламный эффект, которого, по сути, и добивался.

«На самом деле это совсем не важно. Это просто типичная поп-звезда, а плохой пиар, как известно, тоже пиар», — отметил Юрий М.

Даниеля Вирга. Иллюстрация во французском издании романа «Человек, который смеётся». 1876

Нашлись и те, кто не понимает, почему руководство страны допускает, чтобы в российском обществе могли существовать такие артисты и такие банки, которые готовы покупать рекламу у таких артистов.

«Я не понимаю наше правительство. Как можно такого дьявола допустить до сцены? Как можно показывать его по телевизору детям? Как можно допустить, чтобы он вообще работал с молодёжью?!» — возмущается Мухаммад М.

Напомним, 17 апреля РБК опубликовал материал, согласно которому представители «Альфа-банка» сделали заявление, что рэпер Алишер Моргенштерн не является сотрудником их структуры, а новость о том, что он якобы был поставлен на должность директора по работе с молодёжью, является лишь рекламным ходом.