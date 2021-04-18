Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что санкции США «по плечу» экономике России, у нашей страны «тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса», вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

»Ну, неплохо-неплохо. Особенно порадовал запрет на работу фондов и неправительственных организаций, спонсируемых США», — поделилась своими эмоциями Ника Н.

Многие пользователи считают, что после всех введенных санкций против России у США просто не осталось никаких рычагов влияния на Москву. Поэтому, уверены люди, у Российской Федерации появился карт-бланш.

PeteLinforth Рычаг влияния

«Ну, в общем-то, да, реальных рычагов давления на Россию у североамериканских Штатов нет никаких. Жужжит что-то где-то, пытается ужалить, а эффект околонулевой. И это правильно!» — написал Артём Л.

Некоторые комментаторы отметили, что пока не понимают за счёт чего, или вернее, за счёт кого экономика России будет преодолевать существующие ограничения.

«Вам-то они, может быть, и по плечу, но каковы будут способы выхода из сложной ситуации? Опять за счёт народов России? Налогами и штрафами вновь всех обложите?» — задаётся вопросом Алексей К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров.

Часть людей уверена, что пока власти России будут выезжать из ситуации на шее простых граждан, то ни о каком росте экономики в условиях санкций говорить не придётся.

«Пенсионный возраст вновь поднимут или всё-таки цены? Вам-то с офигительной зарплатой всё по плечу, а народ от зарплаты до зарплаты перебивается. При этом всё, что он видит, так это лишь обесценивание рубля», — отметил Борис К.

Отдельные пользователи считают, что руководство России до сих пор ведёт слишком миролюбивую внешнюю политику, которая не сопоставима с той агрессией, которая льётся со стороны Запада.

Давид Альфаро Сикейрос. Портрет буржуазии. 1939

«Не сегодня-завтра они нас уже бомбить решат, а мы им, видимо, только тогда решим ответить «болезненными санкциями». Вот не дай Бог ещё также и воевать прикажут. Сперва пересчитать свои жертвы и лишь потом стрелять, причём зеркально! Чтобы не дай Бог у них лишнего не убить», — написал Ник В.

Нашлись и те, кто призвал руководство России сделать следующий шаг к преображению страны, чтобы качественно изменить не только экономические аспекты, но и взаимоотношения между народом и властью. Именно работа в этом направлении, верят граждане, позволит Российской Федерации с блеском преодолеть все трудности и утереть нос всем свои злопыхателям.

«Пора перейти от слов к делу. Иначе, чем больше слов, тем меньше уважения к нашей стране в глазах всего мира. Судят по делам. Пора!» — считает Кирилл О.

Напомним, 16 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что санкции США «по плечу» экономике России, у нашей страны «тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса».