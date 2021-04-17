Заявление первого заместителя МВД РФ Александра Горового о том, что ведомство требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети Facebook.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Иностранные рабочие

«Давайте, конечно, депортируйте. Вот только потом сами будете на МКАД бутылки собирать!» — предполагает Henrik C.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское МВД поступает правильно. России следует поступать более жёстко с теми, кто пребывает на территории страны нелегально.

«Чтобы уважали нас, надо, чтобы уважали наши законы. МВД правильно делает. Руководство стран СНГ хотят на двух-трёх стульях усидеть, о своём народе не думают, а все эти годы Россия-Матушка всех кормила и продолжает кормить! Были единым народом, но теперь это мигранты. С этим следует считаться», — написала Роза Р.

Некоторые люди уверены, что в России вопрос нелегальной миграции приобрёл критический характер и его необходимо как можно скорее решать, иначе ситуация на рынке труда может оказаться уже катастрофической.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Иностранные рабочие

«Надо наводить порядок, потом на законных условиях пусть заезжают. Но сомневаюсь, что на законных правах мигранты захотят возвращаться. Уж больно дорого им это обойдется с оформлением всех рабочих документов. Как и сам заезд с основанием на территорию РФ. Вот от этих обстоятельств и пойдёт нехватка рабочей силы, но повторюсь: вполне согласен, сперва надо наводить порядок. А там уж будут принимать дальнейшие решения по мере поступления вопросов в этой сфере», — поделился своим мнением Юрий М.

Часть людей отметила, что нелегалы приезжают в Россию и остаются в ней только потому, что на них находится спрос. Люди призвали МВД в первую очередь проработать именно этот вопрос.

«Если есть нелегалы, значит, есть потребность в них. Не лучше ли навести порядок и официально их легализовать? И казне прибыль, и мигранту спокойная жизнь и работа. Какая сумма уходит сейчас в карманы продажных полицейских?! С одного Узбекистана треть миллиона (332 000) нелегалов находятся сейчас в РФ», — отметил Нурали Х.

Отдельные люди уверены, что если навести порядок в данной сфере, то в бюджет тут же потекут реки денег, потому что заехавшие официально мигранты начнут отчислять налоги в казну.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Иностранные рабочие

«Я не против мигрантов. Но трудоустройство должно быть официальным. Тогда налоги пойдут в казну государства, а не в карман частникам», — пишет Надежда Х.

Нашлись и те, кто оказались убеждены, что ничего в вопросе нелегальной миграции в России не разрешится. Подобных предпосылок люди банально не видят.

«Поговорят и разойдутся, а мигранты заплатят штраф в 5000 рублей и будут ходить по Москве с документами о выдворении, как это обычно и происходит. Годами они так ходят, и ничего с этим по-настоящему не делается», — пишет Olga P.

Напомним, 16 апреля первый заместитель МВД РФ Александр Горовой заявил на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества, что ведомство требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну.