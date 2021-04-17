В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали с поличным консула Украины при получении им информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ, сообщает 17 апреляпресс-служба ФСБ России. Уточняется, что украинский консул в Петербурге Александр Сосонюк 16 апреля встретился с гражданином России, который передал ему информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Консул Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Позже пресс-службаФСБ опубликовала видео задержания украинского консула, из которой следует, что украинский дипломат интересовался получением закрытых баз данных автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Сосонюка подозревают в шпионаже.

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Данную новость обсудили читатели украинских телеграмм-каналов Klymenko Time, «Инсайдер UA», «Украина Online».

Spb.mfa.gov.ua Александр Сосонюк в списке сотрудников Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Ряд читателей, посмотревших видеозапись ФСБ, предположили, что задержание могло быть «подставным». Другие задаются вопросом, зачем дипломатический представитель Украины пошеллично покупать взломанныебазы данныху гражданина России, если такую информацию, по их словам, якобы можно приобрести в интернете, а главное— зачемукраинскому дипломатупонадобилась данная информация. Третьи восприняли новость с иронией, четвертые отметили, что это некий «сигнал» Украине со стороны России.

«Это по версии РФ, а по нашей версии — он просто делился рецептом пасхального кулича и как лучше украсить пасхальные яйца, а РФ просто провоцирует нас и нагнетает», — шутит Денис А.

Facebook.comgcuspb.mfa Александр Сосонюк (4-й слева). 2018

«Трижды хероя дадут, всех Ярославов Мудрых и княгинь Ольг! На базаре ломаные базы покупал! Слава Украйини!» — иронизирует svd76.

«Слишком демонстративно и публично на камеру, консул как вроде испуга и чувства вины не испытывает. Так понимаю, что противостояние нарастает», — предположила Viola.

«Вот ло*ара, это можно всё в сети достать», — пишет «И Так Сойдет».

«Во всём мире дипломатические службы — прикрытие для деятельности разведки. Не понимаю людей, которые теперь хают этого консула. Провалы тоже бывают», — не без иронии пишетИгорь.

Facebook.comgcuspb.mfa Александр Сосонюк (1-й слева) требует освобождения Олега Сенцова. 2018

«Т.е. в интернете по объяве купил. Там этих баз полно. Простая подстава, одноходовочка», — считает Anton Z.

«Просто давно пора закрыть все консульства Украины в РФ. Кому они тут нужны вообще?» — спрашивает alex.

«По лицу консула видно, что домой возвращаться желания нет. Всё-таки ему в Санкт-Петербурге неплохо было», — добавила Natali S.

«Только вот бредово, что какой-то там продавец техники может слить базу данных России», — написалСтас П.

ФСБ РФ Задержание Александра Сосонюка

«Я там бывал, и не раз. Это своего рода даже не ярмарка, а базар всего и вся по железу и программам. Базу там можно купить. Вот содержимое этой базы по полноте и свежести я не могу сказать. Но то, что туда поперся мидовский с Украины, это зашквар какой-то. Насколько вороны каркают, те, кто их продают, всех пасет ФСБ», — добавил в свою очередьОлег К.

«Консул лично у продавца техники базы данных ФСБ о гражданах РФ хотел купить? Что за…[бред]?»— задается вопросом Nataliya K.

«В даркнете это всё продается, как горячие пирожки», — добавил «Хорёк Х».

«Этого-то вышлют, а вот продавцу лет 10 дадут за госизмену», — добавилВиктор.

ФСБ РФ Александр Сосонюк после задержания

«Хо*лошпионо как-то позорно попался. Тут либо дурак, либо не знал, что в коробочке», — отметилAlex.

«Мда) хотел приобрести у продавца электроники базу данных «великих россиян»))))Самим-то не смешно?) ЦРУ, КГБ и МИ-6… нерво курят в сторонке))))))», — иронизирует «Денис Денис».

«Ну понятно, не шпион, но неужели наши «вожди» и этого намека не поймут? Нет больше места шуткам, уже давно», —резюмировал Sarmad Abed.

ФСБ РФ Документы задержанного Александра Сосонюка

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Отметим, в пресс-службе МИД Украины сообщил, что украинского дипломата отпустили через несколько часов после задержания. Произошедшее в Санкт-Петербурге украинская сторона назвала «провокацией», пообещав симметрично ответить на действия России. Позже впресс-службе МИД Украины сообщили, что старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве высылают с Украины.

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