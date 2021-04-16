Власти Ялты спустя многие недели жалоб от местных жителей наконец обратили внимание на происходящее в 200-летнем Форосском парке. Свои впечатления от посещения парка 16 апреля с возмущением описала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко, а уже 17 апреля нарушения принялись оперативно устранять.

Facebook.com/pavlenkojp В Форосском парке

«В седьмой раз выезжаю сюда, и сегодня с огромным сожалением вынуждена констатировать — территория в крайне неудовлетворительном состоянии. Всё, на что жаловались мне в последние дни местные жители, — увидела своими глазами! Подрядчик не исполнил поручения главы республики. Сегодня буду ему докладывать, а заодно направлю фото‑ и видеодоказательства. Грязь, мусор — и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья!!! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро!!! В самом парке также увидели строительство объекта, которого в предыдущий наш визит не было. В дальней части парка — ужасно замусоренный вахтовый городок — всюду грязь, а реликтовые рощи используются как туалет. Участились жалобы на строителей, которые непотребно себя ведут — договорились с начальником полиции Виктором Шварцем, что в Форосе будет организовано патрулирование», — написала Павленко.

Facebook.com/pavlenkojp В Форосском парке

Она добавила, что застройщику дана неделя на устранение замечаний. Кроме того, представителей застройщика обязали минимум раз в неделю общаться с инициативной группой. Ущерб же, уже нанесенный парку, оценят специалисты республиканского минэкологии.

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«И еще один важный момент! Пляжи! Позиция главы Республики Крым — максимальная открытость! Мы понимаем, что после строительства лагеря в Форосе нагрузка на береговую территорию увеличится. Поэтому сегодня публично предложила представителю застройщика обустроить часть «дикого» пляжа. Но все имеющиеся карты санатория «Форос» будут доступны для населения!» — написала Павленко, уточнив, что всё выше перечисленное является требованием к застройщику, а не просьбами.

«Странно, что сейчас только заметили! А жители Фороса давно об этом говорят!» — удивлен реакции властей Андрей Б.

Facebook.com/pavlenkojp В Форосском парке

«Строителям испоганить — раз плюнуть. За ними нужен глаз да глаз! И мы надеемся, что вы их не оставите в покое! Не дайте им разрушить самое ценное, что есть у нас в Крыму — это нашу природу, наш уникальный во всём мире климат», — поддержала главу администрации Маргарита Е.

«Вышесказанное Янина Павленко как подкрепила предписаниями согласно своих полномочий, или только поговорить на камеру? Опубликуйте официальные бумаги с предписаниями», — предлагает пользователь с ником Anna Yalta.

«Ничего не выполнят по-настоящему, пока не начнут прилетать штрафы в прогрессии от соответствующих служб», — комментирует Игорь К. на странице администрации Ялты «Вконтакте».

Facebook.com/pavlenkojp Янина Павленко инспектирует Форосский парк

»Опять вранье. Та часть пляжа, которая будет отдана под детский лагерь, будет закрыта согласно требованиям законодательства. Забор на пляже пансионата им. Телецкого уже торжественно сносили», — комментирует Фрося Бурлакова.

Между тем 17 апреля на странице правительства Республики Крым «Вконтакте» появилось сообщение о том, что после посещения комиссией Форосского парка рабочие начали уборку территории.

«На территории чистили дренажную систему, убирали навалы мусора. В конце следующей недели в Форосский парк приедет комиссия, которая проверит, как застройщик выполнил свои обещания», — уточняется в паблике правительства.

Facebook.com/pavlenkojp Янина Павленко инспектирует Форосский парк

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка, разразился ещё в феврале.

Власти Крыма и лично глава региона Сергей Аксёнов в течение длительного времени настаивали, что строительство корпусов детского лагеря ведётся законно, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили. Однако 22 марта стало известно о возбуждении по материалам проверки прокуратуры Крыма уголовного дела о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). А 16 апреля стало известно и об административных правонарушениях, выявленных при строительстве.