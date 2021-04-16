Туалет в реликтовых рощах: власти Ялты заметили позор в Форосском парке
Власти Ялты спустя многие недели жалоб от местных жителей наконец обратили внимание на происходящее в 200-летнем Форосском парке. Свои впечатления от посещения парка 16 апреля с возмущением описала в соцсети глава администрации Ялты Янина Павленко, а уже 17 апреля нарушения принялись оперативно устранять.
Она добавила, что застройщику дана неделя на устранение замечаний. Кроме того, представителей застройщика обязали минимум раз в неделю общаться с инициативной группой. Ущерб же, уже нанесенный парку, оценят специалисты республиканского минэкологии.
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«Странно, что сейчас только заметили! А жители Фороса давно об этом говорят!» — удивлен реакции властей Андрей Б.
«Строителям испоганить — раз плюнуть. За ними нужен глаз да глаз! И мы надеемся, что вы их не оставите в покое! Не дайте им разрушить самое ценное, что есть у нас в Крыму — это нашу природу, наш уникальный во всём мире климат», — поддержала главу администрации Маргарита Е.
«Вышесказанное Янина Павленко как подкрепила предписаниями согласно своих полномочий, или только поговорить на камеру? Опубликуйте официальные бумаги с предписаниями», — предлагает пользователь с ником Anna Yalta.
«Ничего не выполнят по-настоящему, пока не начнут прилетать штрафы в прогрессии от соответствующих служб», — комментирует Игорь К. на странице администрации Ялты «Вконтакте».
»Опять вранье. Та часть пляжа, которая будет отдана под детский лагерь, будет закрыта согласно требованиям законодательства. Забор на пляже пансионата им. Телецкого уже торжественно сносили», — комментирует Фрося Бурлакова.
Между тем 17 апреля на странице правительства Республики Крым «Вконтакте» появилось сообщение о том, что после посещения комиссией Форосского парка рабочие начали уборку территории.
«На территории чистили дренажную систему, убирали навалы мусора. В конце следующей недели в Форосский парк приедет комиссия, которая проверит, как застройщик выполнил свои обещания», — уточняется в паблике правительства.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, скандал из-за строительных работ, которые начались на территории 200-летнего Форосского парка, разразился ещё в феврале.
Власти Крыма и лично глава региона Сергей Аксёнов в течение длительного времени настаивали, что строительство корпусов детского лагеря ведётся законно, а проведенные проверки никаких серьезных нарушений не выявили. Однако 22 марта стало известно о возбуждении по материалам проверки прокуратуры Крыма уголовного дела о нарушениях при проведении строительных работ в Форосском парке, об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»). А 16 апреля стало известно и об административных правонарушениях, выявленных при строительстве.