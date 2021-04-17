Российский страховой рынок за 2021 год вырастет на 8−9%. Сегодняшний объем рынка оценивается примерно в 1,52 трлн рублей. Как подсчитали аналитики российского рейтингового агентства «Эксперт РА», оценку которых разместило информагентство ТАСС, объемы страхового рынка в этом году могут вырасти до 1,67−1,68 трлн рублей. Правда, эксперты указывают, что это оптимистичные данные. То есть базовый сценарий предполагает рост рынка на 8−9% в случае отсутствия внешних шоков и резких регулятивных изменений. Тогда как в числе ключевых рисков для страховых компаний аналитики называют рост убыточности и снижение инвестиционных доходов, а фактором неопределенности — развитие ситуации с коронавирусом и темпы восстановления мировой экономики. Между тем эксперты обращают внимание на тот факт, что тот спад, который произошел на страховом рынке во II квартале прошлого года, был все-таки отыгран страховщиками позже — во II полугодии. Причем итоги прошлого года превзошли 2019 год: рынок вырос на 3,9% против нулевой динамики годом ранее и перешагнул отметку в 1,5 трлн рублей. При этом драйвером роста рынка в 2020 году вновь стало страхование жизни, которое оказалось в аутсайдерах в 2019-м из-за падения спроса на ИСЖ.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Надо сказать, что сложно не заметить активно развивающие в последнее время события на российском страховом рынке, причем активизацию на нем самого регулятора финансового рынка. Вряд ли это связано только лишь с возможностью работы на российском рынке филиалов иностранных страховых компаний уже в этом году: в том или ином виде иностранцы присутствует на этом рынке. Хотя, безусловно, в сегменте добровольного страхования иностранные компании смогут дать фору российским, которым до сей поры жилось довольно вольготно. Скорее, регулятор рынка — ЦБ РФ — намерен сделать сам рынок более прозрачным и менее примитивным, каким он всё еще выглядит, а также создать баланс между банковским и страховым рынками, заодно — упростить задачу регулирования, что наиболее возможно при укрупнении участников рынка. И именно сейчас, по-видимому, возникла в этом особая необходимость: опять же, не столько по причине возможной активизации иностранцев на страховом рынке — в конце концов, конкуренция, если она здоровая — пойдет рынку только на пользу, сколько в целом сам финансовый рынок, с которым всё теснее перекликается страховой, претерпевает значительные изменения. Ну хотя бы взять тот факт, что в силу снижения привлекательности депозитов, страховые продукты стали, если не вызывать только одним своим появлением больший интерес со стороны потребителей, то, как минимум, активно предлагаться и даже навязываться. Например, речь здесь можно вести о таком продукте, как ИСЖ, которое и было драйвером роста рынка в прошлом году. Как сообщало ТАСС со ссылкой на оценку агентства «Эксперт РА», в этом году сектор страхования жизни на фоне развития продуктов накопительного страхования жизни вырастет на 25% до 540 млрд рублей.

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Напомним, что на этой неделе — 13 апреля в первом чтении в Госдуме был одобрен законопроект, позволяющий работать на российском рынке иностранным филиалам страховых компаний. На сегодняшний день иностранцы могут работать как дочерние компании. Как пишет «Парламентская газета», иностранные филиалы допускаются к добровольным видам страхования, перестрахованию и ОСАГО. Как отмечает указанный информационный источник со ссылкой на данные ЦБ РФ, в прошлом году российский страховой рынок, несмотря на пандемию, показал рост на 4,1 процента, а объём страховых премий (плата за страхование) составил более 1,5 триллиона рублей. Стоит обратить внимание, что драйверами роста страховщиков в прошлом году стали накопительное страхование жизни и сегменты страхования, связанные с кредитованием. Толчком этому фактору послужила мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ в сочетании с комплексом антикризисных мер, которые поддержали рост кредитования физлиц, особенно ипотеки. Пандемийные кризисные явления в прошлом году страховщики пережили не просто сносно, а с очень неплохими результатами: рентабельность капитала российских страховщиков по итогам 2020 года хоть и незначительно снизилась, но осталась максимальной — около 30% среди основных сегментов финансовой системы страны. С одной стороны, казалось бы, иностранцы должны активно заходить на российский рынок. Однако, с другой — регулятор рынка отмечает их неторопливость. «Парламентская газета» приводит данные Минфина о том, что в 2016 году потенциальный интерес к российскому страховому рынку проявляли 30 международных финансовых и страховых групп. Но с тех самых пор поубавилось число российских участников рынка, причем значительно — почти вдвое за 4 предшествующих года: с 334 в 2016 году до 178 в 2020 году. При этом за тот же период, по данным ФНС, количество аккредитованных ЦБ представительств иностранных кредитных организаций сократилось с 65 до 40. Издание указывает, что, по мнению авторов законопроекта, данные подтверждают отсутствие в настоящее время значительного интереса иностранных финансовых организаций к открытию своих структурных подразделений в России. Тот же вывод можно сделать, сопоставив прошлую и нынешнюю доли участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций. На 1 января 2020 года она составляла 10,83 процента — двукратное снижение по сравнению с 2010 годом.

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Здесь же также стоит напомнить и о том, что появление законопроекта, допускающего на российский рынок иностранные филиалы страховых компаний — не прихоть регулятора рынка, как и не прихоть какой-либо ветви российской власти — это выполнение обязательств ВТО, в рамках которых с 22 августа этого года Россия должна разрешить иностранным страховщикам создавать на своей территории филиалы. И если, по сути, сам формат именно филиалов подразумевает их игру на рынке по правилам своих стран, законопроект всё же устанавливает свои правила игры для иностранцев на российском рынке. Например, как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на слова члена Комитета Госдумы по финрынку Алексея Изотова, иностранной страховой компании может быть отказано в регистрации филиала, если превышена 50-процентная квота, сама же квота рассчитывается так, чтобы капитал иностранной компании не мог превышать 50 процентов суммарного капитала российских страховых компаний.

Отметим, если судить по развитию страховых рынков зарубежных стран, то российский рынок страхования сулит большие перспективы, и, вероятно, отсутствие активного интереса иностранных компаний к российскому рынку, лишь дело времени. И списывать со счетов этот фактор было бы непредусмотрительно. К слову, в том числе и потому рождается законопроект. Ведь иностранные филиалы могут дать фору российским страховщикам не только по качеству предоставляемых услуг. Они обладают достаточно высокими финансовыми возможностями. Тем временем нельзя сказать, что событие, о котором на этой неделе — 14 апреля — сообщил Интерфакс, является первой ласточкой к укрупнению российского страхового рынка. Напомним, как писало издание, акционеры двух московских страховых компаний — «Гелиос» и «Верна» — решили объединить бизнесы ради усиления позиций на страховом рынке. В новом формате компания намерена расширить зоны своей работы и охватить такие регионы, как Сибирь, Дальний Восток и Юг России. Так вот, это событие — не первая ласточка, сигнализирующая о происходящих на рынке процессах укрупнения его участников, а показатель того, что данный процесс идет.

Полис ОМС

Также нет повода сейчас утверждать, что регулятор финансового рынка, слишком уж одержим в своем порыве приструнить игроков страхового рынка по аналогии работы с банковскими игроками. Надзор за деятельностью страховых компаний, несомненно, ужесточается. Но тем не менее, если обратить внимание на размещенную на днях ТАСС информацию о том, что ЦБ РФ продлил на полгода введение новых требований к финустойчивости малых страховщиков (Банк России направил на регистрацию в Минюст соответствующее указание), то всё-таки на уступки участникам страхового рынка регулятор идёт. Как говорится в материале, ЦБ перенес на 1 января 2022 года вступление в силу требований к финансовой устойчивости небольших страховых компаний и страховщиков ОМС. Перенос сроков коснется 88 страховщиков. Кроме того, для облегчения формирования капитала устанавливаются дополнительные вычеты для учета отложенных налоговых обязательств и взаимосвязанных активов и обязательств. Помимо прочего, на регистрации в Минюсте находится еще одно указание Банка России, которым ослабляется регулирование стабилизационного резерва по отдельным учетным группам, что должно расширить возможности страховых компаний для формирования капитала. Тем не менее, несмотря на эти предпринимаемые регулятором рынка меры, если всё же проводить аналогии с развитием банковского сектора и, соответственно, с мерами, принимаемыми в период пандемии в части введения послаблений для денежно-кредитных организаций, можно предположить, что часть страховых организаций, которые воспользуются сейчас отсрочкой по введению новых требований к финансовой устойчивости, могут пойти на слияние с другими компаниями.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Полис ОСАГО

Говоря же о прозрачности или усилении регулирования рынка, нужно отметить создание единой автоматизированной информационной системы (АИС) страхования. Издание «Коммерсант» сообщило о появлении новой версии законопроекта, предусматривающей создание такой платформы. Как отмечает издание, страховщики, которые ранее сокрушались, что ЦБ отнимает у них базу АИС ОСАГО ценой 2 млрд руб., снова озадачены. По мнению профессиональных участников рынка, новая версия проекта подразумевает, что именно рынок будет платить за обслуживание базы. При этом доступ к ней также будет для них платным и обойдется в 0,4% сборов по обязательным видам. Компании, которые обязаны пополнять эту систему своими данными, считают излишней нагрузкой финансирование очередного проекта ЦБ. Обходиться же без данных базы, как пишет «Коммерсант», они не могут: только при оформлении одного полиса ОСАГО каждая компания делает по 20 запросов к ней. Издание напоминает, что законопроект был создан по инициативе ЦБ и внесен депутатами во главе с Анатолием Аксаковым в Госдуму в ноябре 2020 года — он требует заменить все существующие базы страховщиков одной под управлением «дочки» ЦБ. В нее компании обязаны будут предоставлять всю информацию о договорах, страховых событиях, причинителях вреда, объектах страхования, страховых суммах и премиях по договорам, рисках, выплатах и пр. Как поясняет регулятор, основная цель создания АИС страхования — прозрачность страхового рынка. Гражданам это даст возможность бесплатно ознакомиться со своей страховой историей, а страховщики смогут получать необходимую для исполнения обязательств по договорам информацию.

Ну, а укрупнение страховых компаний или выбытие с рынка слабых или даже, так сказать, нечистых на руку… В конце концов, укрупнение — это не просто глобальный тренд, это, с учетом возможного активного развития иностранных страховых продуктов, для российского рынка, скорее, необходимость. На фоне возможного роста конкуренции с иностранными игроками российские компании просто обязаны стать более конкурентоспособными.