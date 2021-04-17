За редким исключением российские и зарубежные СМИ предваряют репортажи и предварительные оценки первого раунда японо-американских переговоров на высшем уровне указанием на то, что очная дипломатическая деятельность нового президента США Джозефа Байдена началась с визита в Вашингтон премьер-министра самого преданного политического и военного союзника — Японии. И напрасно некоторые объясняют этот выбор лишь данью традиции. Дескать, и премьер Японии Таро Асо стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме, и глава японского правительства Синдзо Абэ был первым зарубежным лидером, прибывшим в США для встречи с 45-м президентом США Дональдом Трампом еще до инаугурации. Хотя, надо заметить, такое, простите за сравнение, «право первой ночи» весьма важно и лично для премьера Суги, который очень хочет предстать в глазах не столь высоко оценивающих его в качестве лидера страны японцев самостоятельным политиком, с которым сильные мира сего ведут разговор и обсуждают на равных важнейшие проблемы вселенского бытия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Kantei.go.jp Есихидэ Суга и Джо Байден

Для американцев же переговоры с японцем должны продемонстрировать миру незыблемость единения Вашингтона и Токио в противостоянии общим «врагам» и, в первую очередь, главному из них — осмелившейся проводить в мире самостоятельную политику — Китайской Народной Республике. Тем более в ситуации, когда Вашингтон всерьез озабочен быстро формирующимся военным союзом Пекина и Москвы, противостоять которому никто на планете не сможет. И напрасно некоторые думают, что основной проблемой японо-американского блока является защита от «посягательств» китайцев на контролируемые Японией не без помощи США крохотные островки Сэнкаку, Даоюйдао по-китайски. Сэнкаку для американцев лишь повод заявить миру о готовности применить против КНР ядерное оружие. То есть использовать прикрывающий Японию американский «ядерный зонтик».

Не случайно администрация Байдена распространила по итогам переговоров с Сугой заявление, в котором США подтверждают свою решимость защищать Японию в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, используя для этого все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. «США подтверждают свою непоколебимую поддержу безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные», — говорится в документе.

При этом к удовлетворению Токио, давно добивавшегося четкого заявления о защите Сэнкаку вооруженными силами США, сообщается, что лидеры двух стран подтвердили, что пятая статья двустороннего договора о безопасности распространяется на острова Сэнкаку, которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. «Вместе мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на подрыв управления Японией островами Сэнкаку», — подчеркивается в совместном заявлении сторон. По этой логике можно допустить, что угроза использования ядерного оружия распространяется и на «спорные острова» и акватории в Южно-Китайском море, с которыми Вашингтон и Токио связывают свои интересы и готовы соперничать с Китаем.

Jackopoid Острова Сэнкаку

Но американцы сделали такие заявления не бесплатно. За подтвержденные гарантии японцам пришлось заплатить весьма опасными для всего комплекса японо-китайских отношений обязательствами быть «бок о бок» с США по «тайваньскому вопросу». Как известно, в основе японо-китайских отношений лежит признание Токио принципа «одного Китая», не допускающего действий, подвергающих сомнению историческую принадлежность Тайваня КНР.

Едва ли в Пекине пройдут мимо обозначившейся вовлеченности Токио в «тайваньскую проблему» и «осуждение» тех или иных действий КНР на своей территории. Связав вопрос о Сэнкаку с Тайванем, как сообщают, Суга подчеркнул важность обеспечения безопасности Тайваня. Также премьер-министр Японии осудил возросшую активность Китая в районе спорных островов. «Сегодня премьер-министр Суга и я подтвердили наше крепкое сотрудничество в рамках американо-японского альянса для обеспечения нашей общей безопасности», — заявил Байден по итогам переговоров. Как вмешательство во внутренние дела КНР могут расценить в Пекине «выраженную Сугой и Байденом озабоченность военными маневрами Китая в районе Тайваня, а также ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном округе».

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Заявления сторон по «северокорейской проблеме» можно назвать дежурным. Было подтверждено, что США и Япония намерены продолжать требовать от КНДР соблюдения резолюций СБ ООН в том, что касается ракетного вооружения.

Немаловажным следует рассматривать обещание Суги президенту США о том, что Япония будет наращивать возможности «сил самообороны», которые и без того уже превращены в достаточно мощные вооруженные силы мирового уровня. Японец добавил, что США и Япония будут обсуждать, как сделать их военный альянс более эффективным.

Даже предварительные результаты переговоров лидеров являющихся близкими военно-политическими союзниками государств свидетельствуют о том, что японское правительство, окончательно отбросив пацифистскую статью конституции страны, открыто демонстрирует все большую вовлеченность в военную стратегию США. А потому должна рассматриваться соседними государствами как не только потенциальный, но и реальный противник, как составная часть американской военной машины. И этот факт никакими лозунгами о миролюбии и «самообороне» не прикрыть.