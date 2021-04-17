Оговорка президента Джозефа Байдена, который в своей речи неправильно произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница. Джо Байден

"Да он уже, поди, свою-то фамилию не помнит!» — предполагает Татьяна И.

Многие пользователи уверены, что если человек уровня президента огромной страны не способен без ошибок зачитывать заготовленный текст, то ему скорейшим образом необходимо найти замену.

«Я не хочу никого обидеть, но такой пожилой человек во главе государства — всё равно что ребенок во главе страны. Очевидно, что управление на самом деле в руках других людей», — уверена Анастасия Л.

Пауль Клее. Марионетка. 1919

Некоторые люди обеспокоены тем, что американский президент в таком состоянии может представлять угрозу для всего мира. Люди призвали не дать, в случае чего, этому политику воспользоваться ядерными возможностями США.

«Может, кто-то догадается подсунуть ему муляж ядерного чемоданчика? А то он так и не поймёт, из-за чего Штаты испарились», — шутит Сергей Н.

Часть людей считает, что люди зря ополчились на Байдена. Пользователи призвали направить своё возмущение в сторону граждан этой самой страны, который отдали за него голос.

Andrew Сторонники Джо Байдена

«Ну что напали на больного человека? Что с него взять, кроме анализов? Вот только удивляет, как американцы выбрали себе такого президента?» — задаётся вопросом Татьяна К.

Ряд комментаторов пришли к выводу, что Байден является несамостоятельной фигурой. Именно поэтому его оговорки вызваны тем, что он зачитывает такой текст, который писал не сам и в который он сам не верит.

«Там президент — говорящая голова, поэтому и выбрали старого дедушку, который ничего вспомнить не может», — считает Дмитрий Ю.

Нашлись и те, кто призвали выйти из тени тех, кто, как они предполагают, являются реальными кукловодами, которые дёргают за ниточки американского президента.

«Пора уже прекратить этот цирк и выпустить Камилу Харрис как настоящего президента, а Байдена отправить на отдых», — пишет Андрей П.

Напомним, 16 апреля президент Джозеф Байден допустил оговорку в своей речи, он неправильно произнёс фамилию российского лидера Владимира Путина.