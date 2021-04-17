Заявление президента США Джозефа Байдена, согласно которому он сказал российскому лидеру Владимиру Путину в телефонном разговоре, что якобы решил не заходить слишком далеко с санкциями, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

"Угу. Видимо, поэтому он выводит войска из Афганистана и развернул корабли по пути в Чёрное море? Всё, пугалка сломалась, кончились козыри?» — задаётся вопросом Сергей Д.

Многие пользователи уверены, что решение не вводить слишком серьёзных ограничений против Российской Федерации было принято с учётом больших издержек, которые в этом случае понесут США.

«Типа держите меня семеро?! Смогли бы — зашли. Знают, крысы, что в таком случае очень далеко отлетят!» — написал Расул А.

Шутовской кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным. 1885

Некоторые комментаторы склонились к версии о том, что преклонный возраст Байдена просто не позволяет ему вести последовательную политику. Поэтому Вашингтон сначала рычит на Москву, а потом пытается выстроить диалог.

«Это ужасно, что в таком преклонном возрасте человек находится на таком посту и демонстрирует всему миру возрастную немощь (при всём уважении или неуважении к нему). Стыдно должно быть тем, кто его на этот пост продвинули и выставили на посмешище всему миру! Грустно», — считает Музыка М.

Часть людей уверена, что Байден не является самодостаточным и самостоятельным политиком, а центр его решений находится внутри окружающей его команды. Поэтому граждане предположили, что нашлись такие люди, которые посчитали важным не идти на прямую конфронтацию с Россией.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукла с костью

«Он, конечно, маразматик, но нашлись люди в его окружении, хотя их немного, объяснили законы физики из школьной программы, согласно которым не стоит сжимать пружину сильно, а то она может в обратную сыграть с той же силой», — пишет Игорь П.

Отдельные пользователи отметили, что, несмотря на такое якобы миролюбие со стороны США, Российской Федерации непозволительно расслабляться. Ведь такое «благосклонное» отношение носит временный характер, и США готовы в любую минуту вцепиться в горло нашей стране.

«Что-то не так. Всё как-то странно. Послов вызывают, дипломатов выдворяют. Дедушка всё равно пытается угрожать, и это нужно учитывать!» — уверен Владимир А.

Нашлись и те, кто призвал российского лидера не идти на поводу миролюбивых речей Байдена. Данный человек умудрился оскорбить не только Путина, но и всю Россию, а значит, следует ждать чёткого покаяния за содеянное.

«Если по итогу Путин встретится с Байденом и пожмёт ему руку после того, как тот назвал его убийцей, то я даже не знаю. Такое спускать на тормозах нельзя!» — поделился своим мнением Nvs S.

Напомним, 16 апреля президент США Джозеф Байден заявил, что сказал российскому лидеру Владимиру Путину в телефонном разговоре, что якобы решил не заходить слишком далеко с санкциями.