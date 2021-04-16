Ограничения по COVID-19 могут быть сняты в ближайшее время. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на коллегии Минздрава РФ. Она отметила, что рост числа привитых россиян дает возможность задуматься о том, что «в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атлант

О возможном снятии ограничений в Москве в ближайшие пару месяцев сообщил и мэр столицы, указав на «устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще такое достаточно приличное, около 500−600 человек кладут в больницы каждый день. Но тем не менее еще недавно их было 1700». В свою очередь, премьер МихаилМишустин призвал усилить пропаганду вакцинации.

Эти заявления заслуживают оценки. Не из серии — «садись, 5» или «садись, 2», а скорее осмысления происходящего. Тем более что вакцинированных в России всего 5% населения, в абсолютных цифрах — более 8 млн человек. Ситуация с ростом заболеваемости в Турции, куда отменяют туры и авиарейсы, конечно, несравнима. Там на 100 тысяч населения 455 заболевших, у нас — 45, то есть в десять раз меньше.

Тем не менее стоит вспомнить заявления вице-премьера Голиковой в январе. Тогда она называла иные цифры — 69 млн россиян должны пройти вакцинацию для снятия ограничительных мер, а иммунитет должен возникнуть у 67−70% населения.

Получается, тогда цифра была 69 млн, теперь 8 млн — и этого довольно? В восемь раз-то меньше? Большой вопрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Совершенно ясно, что маски и рассадка в общественных местах и транспорте с пустым местом рядом всем надоели. Хочется фестивалей и песен на площадях и бульварах от известных артистов и групп. Люди становятся агрессивными и даже кидаются в драку в связи с этими самыми законными требованиями. Подобная история случилась со мной в маршрутке, когда довольно увесистая дама попыталась сесть на мой рюкзак, поставленный рядом и, что важно, с полным соблюдением правил рассадки по коронавирусной инфекции. Женщина еще и драться пыталась, пришлось применить «блоки», как в каратэ.

Такое поведение, конечно, недопустимо, но объяснимо: за год всем суровые меры надоели. Я очень хорошо помню, как год назад Арбат был пуст, как, впрочем, и Никольская с Тверской. А, выйдя на Красную площадь, я невольно потянулась за айфоном — сфотографировать полное отсутствие хотя бы одного человека на брусчатке. Непередаваемые ощущения и незабываемые виды. Теперь все иначе — люди не соблюдают дистанцию, в метро толпы народу. В масках все только при входе на станции, в вагонах опускают их на подбородки. В автобусах и маршрутках, где никто не следит, вообще полная анархия в этом смысле. И происходит это не потому, что население внезапно превратилось в нарушителей, просто человек, во-первых, ко всему привыкает, во-вторых, многих безмерно стали бесить ограничения. Свободы всем хочется, тем паче весна!

Однако расслабляться рано. Во-первых, ковид никуда не исчез. Вой сирен скорых как преследовал год назад, так заставляет вздрагивать на улице и поныне. Возможно, нет такого роста заболевших, как за рубежом. Но они все же есть, как есть смерти, и есть, что гораздо важнее, серьезные последствия у выздоровевших. Так называемый постковидный синдром.

Об этом шла речь на вчерашнем (15.04.21) онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости до пневмофиброза».

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь в период карантина

Основная мысль — переболевшие ковидом брошены на произвол судьбы, никто ими не занимается. Между тем, вне зависимости от тяжести заболевания, последствия перенесенной инфекции (постковидный синдром) могут быть весьма ощутимыми и даже угрожать здоровью и жизни, сообщил в своем докладе председатель правления «Российского респираторного общества», зав. кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова академик РАН Александр Чучалин.

«Нужно ответить на целый ряд вопросов, это клетки, которые приводят к ишемии, речь идет о мегакариоцитах (гигантские клетки костного мозга), они инфицированы или неинфицированы? И так далее. Науке предстоит сделать очень многое в этом плане. Я вам показываю наши уникальные данные, полученные на контингенте медицинских работников. Они, бедолаги, очень себя плохо чувствовали. Выйдя на работу, они с трудом справлялись с той нагрузкой, которую нужно делать и медицинской сестре, и врачу, ну, и вы знаете, что медицинский персонал — это группа предельно высокого риска. Есть отделения, где 100% перенесли заболевание», — рассказал ученый. Он отметил, что хроническая гипоксимия (кислородная недостаточность), тромбоз, синдром хронической усталости, поражение печени, головного и костного мозга — это и есть постковидный синдром, то есть последствия ковида.

Фактически речь идет об инвалидизации. Такие больные требуют реабилитации после перенесенного заболевания. Причем заключается эта реабилитация не только в прогулках на свежем воздухе где-то в лесу или на море. Речь о серьезном лечении с использованием аппаратуры и лекарственных препаратов для избавления от фиброза легких, сердечной недостаточности, психосоматических реакций и так далее.

Именно поэтому вакцинация, безусловно, единственная профилактически действенная мера, способная защитить человека от такого тяжелого заболевания, как COVID-19.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в ТЦ Европейский, Москва

Слава Богу, наши ученые оказались не только не хуже специалистов передовых зарубежных стран, но во многом обогнали их. Три подписанных к производству Минздравом РФ вакцины — «Спутник-V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, появляются и новые разработки в различных российских институтах. Причем такие, аналогов которым в мире нет. Об одной такой «вкусной» вакцине рассказал президент РАН Александр Сергеев. Это абсолютно оригинальная и пионерская вакцина, которую создают в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге.

«Это совершенно новый подход: методами генной инженерии в кисломолочные бактерии внедряется ген того самого коронавирусного S-белка; и, когда бактерия живет, на ее поверхности происходит продуцирование S-белка. Таким образом бактерия становится похожей на вирус, вызывающий COVID-19. А это в свою очередь провоцирует необходимый ответ организма», — рассказал на портале «Научная Россия» президент РАН Александр Сергеев.

По его словам, поскольку бактерии производят абсолютно иначе, чем вирусы, то эта вакцина может использоваться, как обычная конфетка. Ведь бактерии проникают к нам чаще всего через желудочно-кишечный тракт. Мы привыкли к бактериям, наш организм способен с ними справляться и как-то уживаться.

«Что еще, помимо метода бактериальной доставки, интересно в этой технологии? — отмечает глава РАН. — Бактерии, в отличие от тех платформ для вакцин, о которых мы с вами говорили, производить гораздо проще. Их можно нарабатывать на любом молочном заводе. Это производство является безопасным и быстрым. Если действительно будет подтверждено в результате доклинических и клинических испытаний, что такая вакцинация эффективно работает, то это откроет совершенно необъятные просторы для производства и распространения этой вакцины. И мы уже видим, что она будет гораздо дешевле остальных вакцин, тех, что разработаны на других платформах. Это создает дополнительный интерес к такой съедобной кисломолочной вакцине».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации в театре Геликон-опера

Что касается вакцинации, то, пользуясь случаем, хочу исполнить пожелание премьера Мишустина и призвать граждан вакцинироваться. Сама сделала первый укол — не буду говорить, какого препарата, чтобы не заниматься рекламой, но могу сказать, что не почувствовала ничего. Ни температуры, ни головной боли, ни аллергии, даже рука в месте укола не болит, хотя о подобных симптомах в памятке предупреждали.

Ясно, что люди все разные, переносят один и тот же препарат по-разному. Но все же хочется сказать — черт, то есть вакцины, не так страшен, как его иногда малюют СМИ или люди, испытавшие негативные последствия реакций на вакцину. То, что известно о последствиях самого ковида, даже в легкой форме перенесенного, существенно хуже и страшнее любой вакцины. Тем более что наши отечественные доказали уже свою безопасность. А спустя год мы будем точно знать, насколько каждая из них эффективна. Однако в любом случае вакцина — даже от простого гриппа или пневмококковая — повышает Т-клеточный, или природный иммунитет организма. Что дает человеку огромный шанс не подхватить COVID-19.