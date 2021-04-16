10 апреля 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Уфе в Доме Республики с видеоблогером Ильёй Варламовым, который прибыл в республику для участия в стратегической сессии по вопросам формирования городских пространств.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Вот что сообщил глава Башкирии о том, как произошло знакомство с блогером:

«В один субботний вечер мне подарили большую книгу «100 советов мэру». Посмотрел на авторов, понял, что один из них постоянно пишет про Уфу что-то негативное, и сначала подумал, что не стану читать. Но за вечер прочитал сразу полкниги. Мне было очень приятно понимать, что она просто и ясно объясняет многие вопросы, которыми мы с главами муниципалитетов занимаемся в повседневной жизни. Поэтому каждому из вас я подарил по такой книге. После мы пригласили Илью Варламова к нам в гости», — рассказал глава республики.

Он добавил: здорово, что у руководства региона есть возможность пообщаться с Ильёй Варламовым и другими креативными ребятами из других регионов, которые делают яркие прорывы в городской среде.

Хабиров также отметил, что Варламов, как деловой человек, заранее подготовил для руководства республики брошюру «10 проблем Уфы».

Приезд Варламова в Уфу и интерес к нему со стороны руководства региона не остался незамеченным в социальных сетях, где пользователи и высказали свое отношение к данному событию.

Okras Илья Варламов

Многие пользователи соцсетей не понимают, зачем этому блогеру уделяется такое внимание: «Не понимаю его значимость для Уфы, в чем подвох? Еще наградят, раз так пиарят», «или министром сделают)».

Местные жители предполагают, что глава Башкирии пригласил блогера для того, чтобы последний его не критиковал: «Подружился он. Да, чтобы Варламов ему репутацию не портил. А этот блогер тоже, видимо продался …», «Хорошо обработали, уже хвалит Уфу».

Другие пользователи интересуются, сколько стоит такой «банкет»: «Сколько заплатили ему за приезд в наш город?», «Он что авторитет вам?», «А нам сообщат, сколько заплатили этому консультанту?», «Чет нового сказал?)) мы это все и так знаем», «Мнение какого-то блогера так важно для вас? Кто он такой? Мужик, который торгует лицом в интернетах и рубит кучу бабла на рекламе».

«Ничего, что эти проблемы много лет озвучивают уфимцы? Но нет, нужно заплатить персонажу денег, сделать с ним фото и с важным видом показывать теперь всем пдф файл. Может, с бюджета ещё денег подкинут», — отмечают местные жители.

Пользователи отмечают, что «этот приезд теперь золотыми буквами в историю Уфы впишут! Блогер же на 10 проблем открыл глаза руководству города!», «с другой стороны, радоваться надо. У нас всего-то 10 проблем…», «Это кто вообще?! Проблемы Уфы и без него давно известны! В мэрии типа дураки сидят, а он приехал и глаза им открыл».

Другие сомневаются в его компетенции и знании проблем города: «Я больше смеюсь с того, что «выбираем» депутатов и главу города для того, чтобы улучшить жизнь в городе, а они, вместо того чтобы спросить людей города, зовут левого человека, который тут не жил и спрашивают совета», «Что этот умник может рассказать про Уфу??? он там жил или вырос… поверхностно знает, так же, как и другие города».

Glavarb.ru Радий Хабиров

«Ну все, держитесь, пассажиры общественного транспорта, вас на лисапеды будут пересаживать. А то, что мы живём на Урале и у нас полгода зима, это можно не заметить. Как и то, что наш город — третий по протяжённости в РФ», — такое мнение высказал местный житель на сообщение о том, что перенасыщение улиц Уфы автомобилями Варламов предлагает устранять за счёт развития общественного транспорта и вело-пешеходной инфраструктуры и строительства внеуличных паркингов.

Один из местных жителей в соцсети отметил, что «прежде чем что-то перестраивать и менять, нужно сначала город очистить от грязи, помоек и свалок, также привести дороги в порядок».

Нашлись и те, кто встал на сторону урбаниста (но таких оказалось подавляющее меньшинство): «Токсичные такие))) Ну высказал своё мнение, что плохого? Чел имеет профильное образование, много где побывал. А велики уже с прошлого года по всему городу стоят, прокатные)».