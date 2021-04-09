



Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Зелени будет больше

Ленинградская область заняла лидирующую позицию в реестре лучших практик Минстроя России по благоустройству. Двенадцать проектов благоустройства площадей, парков, спортплощадок, реализованных в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах региона в 2020 году, признаны лучшими в России.

Разделить радость соседей смогли не все. Так, с просьбами создать парк в одном из самых густонаселённых городов Ленобласти — Западное Мурино — в Instagram губернатора Александра Дрозденко обратились местные жители. Они посетовали, что на 64,9 тыс. жителей (официально зарегистрированных, — прим. ред.) нет ни одного парка.

«На такое гигантское количество жителей одна дорога для прогулок по полю», — заметила пользовательница elena_schewardt.

«Когда-нибудь и у жителей Мурино будет место для прогулок», — написала oksi__chek, подписав свое короткое сообщение мечтательным смайликом.

На многочисленные просьбы поспешил отреагировать официальный представитель градостроительного блока администрации Ленобласти. Константин Андрианов сообщил, что в северной части Мурино выделено 20 га для рекреации.

«Поля между Буграми и Мурино пока остаются полями. Собственник хочет их обменять на высотные дома, мы — против», — пояснил представитель областной администрации.

«Уже видела объявление о продаже этих земель! Не будет нам парка, а очередные коробки будут!» — поспешила отметить пользовательница iamdk17.

В свою очередь глава администрации МО «Муринское городское поселение» Алексей Белов указал, что муниципальные власти в 2021 году приведут в порядок набережную реки Охты и Графскую улицу, а в следующем году — улицу Шувалова и, возможно, Графский пруд.

(сс) Respectummm Двор в Мурино

«Зелени будет больше», — заверил глава МО.

Что касается появления большого парка, то, по словам чиновника, муниципальным властям пока «не удается найти взаимопонимания с собственником».

Заметим, что активно пожелали благоустройства жители и других поселений. Например, одна из жительниц поселка Фёдоровское, заметила, что он разрастается в «геометрической прогрессии».

«Нет никаких площадок для детей, подростков. Я молчу про сады и школы… всё очень печально», — посетовала darja_uv.

«В Агалатово «красиво» смотрятся ларьки на месте газонов. Деревья спилили, которые якобы мешали коммуникациям, торговые точки поставили. Благоустроили», — грустно подытожил serikovst.

Одним полигоном меньше

Жители садоводческого массива Северная Самарка во Всеволожском районе Ленинградской области смотрят в будущее с надеждой. Их чаяния о закрытии разрастающегося в геометрической прогрессии полигона, который еще несколько лет назад был признан переполненным, могут сбыться — полигон начнут рекультивировать по суду.

Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял в производство иск Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора о прекращении деятельности ЗАО «Промотходы», эксплуатирующего полигон «Северная Самарка». Также владельцев принудят к разработке проекта рекультивации.

Отметим, что ранее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, согласно которому компания ОАО «Промотходы» нарушает требования экологической безопасности и наносит вред окружающей среде. А владельца полигона «Северная Самарка» оштрафовали на 50 тыс. рублей за «искажение экологической информации».

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

Принудительно закрыть «Самарку» было решено в процессе переговоров губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

«Это было бы замечательно», — прокомментировала пользовательница соцсети Яна Д.

«Давно пора закрыть этот пик Дрозденко», — вторит ей Серей Ш.

«Значит, весь этот мусор поедет в Лепсари», — подытожил Кирилл П., имея в виду другой мусорный полигон.

«Отходы должны пойти во вторсырье! Ставьте раздельный сбор во дворах и приучайте людей сортировать отходы! Как в соседних странах! Проблему нашли… Бюрократы!» — призывает чиновников пользователь соцсети Павел И.

Напомним, ранее власти Ленобласти сообщали, что планируют к 2023 году полностью избавить регион от действующих мусорных полигонов, куда свозят отходы не только жителей Ленобласти, но и петербуржцев. На месте неэкологичных свалок должны появиться заводы глубокой переработки твёрдых коммунальных отходов.

Врут и не краснеют

Около 9 тыс. жителей города Приозерск Ленинградской области почти сутки были вынуждены жить без электричества. Как сообщили в районной администрации, причиной стало упавшее на высоковольтную линию дерево. В зоне отключения оказалась половина города — жители частного сектора и порядка 50 многоквартирных домов.

Глава Приозерска поспешил заявить в СМИ, что свет в дома вернулся в течение часа, с чем не согласились местные жители, которые настаивают, что электричества не было 12 часов.

«У нас, (улица) Гоголя, 30, света не было с 5 вечера до 8 утра», — написала местная жительница Галина С. и получила несколько подтверждений от других горожан.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

«Как глава администрации может так искажать ситуацию в городе! Кто сидел 1 час без воды и света? Он? Может быть. Улица Гоголя сидит без этих благ уже 10 часов, и отопления тоже нет!», — возмутилась Ольга К.

«По привычке врут и не краснеют, показывают свою оперативность перед вышестоящими врунами, мнение народа никого не интересует, как и правда. Что по ТВ покажут и как в официальных СМИ напишут, то и правда», — прокомментировал один из пользователей под ником Жуткий Чел.

Заметим, что позже, когда в большинство домов и учреждений вернулся свет, местные чиновники указали, что «в течение часа» имелось ввиду — в социально значимые объекты — больницы, школы и так далее.