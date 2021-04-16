Перед лицом Владимира Путина, второго по значимости противника Америки, президента Джо Байдена модно представлять как своего рода посвященного спасителя. Байден в сознании обывателя является противоядием от политики президента Дональда Трампа по умиротворению России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Для такого понимания мало фактической основы. Он может назвать Путина убийцей, а через пару недель позвонить Путину и попросить о встрече на высшем уровне. Байден слаб в отношении России. По крайней мере, пока. Каковы основания так считать?

Вашингтон недавно уведомил Турцию, которая контролирует турецкие проливы, что два эсминца ВМС США войдут в Чёрное море на этой неделе. Эти развертывания были полурегулярными при администрации Трампа, призванными продемонстрировать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Но, как сообщило 15 апреля Politico, последнее развертывание военно-морского флота было отменено. Это произошло потому, что, как говорит один из чиновников администрации Байдена, «Морские движения часто подвержены изменениям из-за технического обслуживания или изменения оперативных планов. … Этот конкретный транзит был отменен по миллиардам причин, включая желание не провоцировать Москву в деликатное время».

(сс) Sgt. Charlotte Carulli Присяга Джо Байдена на инаугурации

Секундочку.

Нет никаких «миллиардов» причин для такого резкого изменения курса, есть только одна причина. А именно, что Байден опасается эскалации, которую будет контролировать Путин. Это та же самая ошибка, которую раз за разом повторяла с Путиным администрация Обамы. Бывший сотрудник КГБ делает вид, что способен на все, затем заставляет своих старших сотрудников сделать несколько телефонных звонков, которые, как он знает, перехватит Агентство национальной безопасности США. В этих звонках сотрудники предупреждают, что гнев Путина берет над ним верх и т. д. Цель состоит в том, чтобы запугать Вашингтон и заставить его пойти на примирение. Байден хорошо играет в эту игру. Он даже попросил Путина провести саммит в телефонном разговоре на этой неделе! И когда 15 апреля Байден ввел новые санкции против Кремля, он поспешил квалифицировать свои действия. «Сейчас самое время для деэскалации, — сказал президент, — путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс». Это явное колебание — не очень умная тактика для переговоров с русскими. Путин считает такую риторику очень дешевой.

Слабость остается.

Подтягивая военные силы к границам Украины за последние две недели, Путин встретил лишь самый мягкий упрек со стороны США. Байден и его высокопоставленные чиновники звонили на Украину, реально делая при этом очень мало. Это возвращает нас к отмененному транзиту флота. Потому что идея о том, что эта акция могла быть отменена из-за проблем с обслуживанием, как предположил чиновник Байдена, который говорил с Politico, смехотворна. Военные корабли должны были пройти строгие испытания на готовность, чтобы войти в Чёрное море и потенциально противостоять российским силам. Изменение «оперативных планов» также не является убедительным оправданием. Черноморские развертывания популярны среди военно-морского флота тем, что они предоставляют командирам и экипажам оперативный опыт в условиях высокого напряжения против боеспособного военного противника.

Американский эсминец

Путин расценит это отмененное развертывание в виде того, что оно есть: как новый признак робости США, соответствующий осторожности в телефонных звонках Байдена. Кремль будет считать, что его недавние угрозы в адрес США приносят дивиденды.

Тем не менее это лишь один из элементов слабой репутации Байдена в отношении России.

Несмотря на введение новых санкций в отношении российских спецслужб, Байден отказывается применять санкционированные Конгрессом санкции против энергетического трубопровода Путина «Северный поток — 2» в Европу. Он говорит, что это сложно. Как и в случае с его черноморским отступлением, санкционная позиция Байдена резко контрастирует с администрацией Трампа, которая была полна решимости уничтожить газопровод. Решимость команды Трампа имела под собой веские основания. «Северный поток — 2» лишит Украину миллиардов долларов ежегодных транзитных сборов, заменив потоки газа из существующих трубопроводов. Более того, привязав холодные европейские зимы к обеспечению поставок энергоносителей, Путин будет использовать свой клапан «Северный поток — 2» для получения политических уступок от Европейского союза. Как доказывает связанная с этим деятельность российской разведки, завершение строительства «Северного потока — 2» является главной стратегической целью Путина в Европе. Германия, возможно, и хочет получить газопровод, но большинство европейских государств, включая Прибалтику, Польшу и Францию, глубоко обеспокоены. После завершения строительства трубопровода на 90% политика умиротворения Байдена, несомненно, будет провозглашена в Москве.

Nord Stream 2 Paul Langrock Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

О, а Германия дает еще один пример слабости Байдена по отношению к Путину. Хотя Берлин сейчас является ненадежным союзником США по критическим вопросам, включая НАТО, Россию и Китай, Байден на этой неделе увеличил военное присутствие США на территории Германии. Его действия косвенно вознаграждают более абсурдную политику канцлера Ангелы Меркель, такую как ее терпимость к объектам химического оружия российского ГРУ на немецкой земле. Если послание направлено на сдерживание Путина, то почему бы не послать войска в Прибалтику? Зачем награждать тех, кто позволяет Путину угрожать Европе? Будучи ярым сторонником НАТО, я опасаюсь, что такая терпимость Германии подорвет доверие альянса к американцам.

Да, Байден более точно, чем Трамп, говорит о природе Путина. Надо сказать, что Трамп был действительно бредовым на этот счет. И да, Байден справедливо заявляет о приверженности Америки НАТО. Но если, как сейчас, эти обещания расходятся с политическими действиями, у Путина мало оснований воспринимать их всерьез.