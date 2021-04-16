Мэрзападноукраинского городаЛьвова Андрей Садовый утром 16 апрелявстретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Во время встречи он попросилдипломатического представителя СШАна Украине помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе ввиду опасений российского вторжения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Защита

«Завершили длительную утреннюю встречу с Кристиной Квин, которая является временной поверенной в делах США… Мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе… В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове… Госпожа Квин рассказала, что посольство планирует построить во Львове American House — центр культурного обмена… После этого надеемся на открытие генерального консульства, что было бы хорошим шагом…», — написал Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление Садового обсудили читатели телеграм-каналов «Klymenko Time», «Шептун». Такженовость обсудилина странице депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook.

Водник
Андрей Садовый

Часть читателей указали на то, что России незачем нападать на Львов. Также некоторые указали, что больше было бы пользы от просьбы построить в городе мусороперерабатывающий завод. Третьи указали на сепаратистские наклонности мэра Львова.

«Садовой лучше бы попросил помочь построить пару мусороперерабвтывающих заводов. За*рали своим мусором всю страну», отметила Елена Х.

«Лучше попросил бы львовский мусор вывезти», добавилаМайя Р.

«Так надо было заодно и попросить организовать вывоз мусора… Не мэры, а импотенты политические», написал Владимир Ю.

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«Самый близкий город к границе с Россией, под самой большой угрозой вторжения», иронизирует Сергей.

«Уже даже во Львове обо*рались от страха…», добавил Андрей Я.

«Вот куда Россия не собирается идти, так это во Львов», пишет Ольга Г.

«Он че? Уже отделяется от неньки (мамы. — О. П.) Украины? Самостоятельный князек? Возмутительно!» отметил Yurii D.

«Ну что Зеленский? Даёшь АТО 2 (антитеррористическую операцию по аналогии с развязанной Киевом войной в Донбассе. — О. П.) на Львов?»спрашиваетВаша Наташа Донецкая.

«И это не государственная измена, не сепаратизм, не образования незаконных ВФ (вооруженных формирований. — О. П.)?» задается вопросом Valeriy I.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

«Мэр Львова идиот?», спросилАлександр Т.

«Как во Львове избили уличного музыканта за песню на русском языке, так Садовый своё хлебало не открывал… Лучше бы тарифы снизили и цены», отметил Виталий Г.

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Напомним, 15 апреля мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».

Отметим, украинская пропаганда утверждает, что армия Украины семь лет воюет с армией России. Периодически данные утверждениячередуются сдругими — о том, что Россия лишь собирается напасть на Украину.