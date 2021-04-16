Мэрзападноукраинского городаЛьвова Андрей Садовый утром 16 апрелявстретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Во время встречи он попросилдипломатического представителя СШАна Украине помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе ввиду опасений российского вторжения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«Завершили длительную утреннюю встречу с Кристиной Квин, которая является временной поверенной в делах США… Мы поблагодарили американскую администрацию за поддержку, особенно сейчас в период военного обострения на российско-украинской границе… В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове… Госпожа Квин рассказала, что посольство планирует построить во Львове American House — центр культурного обмена… После этого надеемся на открытие генерального консульства, что было бы хорошим шагом…», — написал Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление Садового обсудили читатели телеграм-каналов «Klymenko Time», «Шептун». Такженовость обсудилина странице депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook.

Водник Андрей Садовый

Часть читателей указали на то, что России незачем нападать на Львов. Также некоторые указали, что больше было бы пользы от просьбы построить в городе мусороперерабатывающий завод. Третьи указали на сепаратистские наклонности мэра Львова.

«Садовой лучше бы попросил помочь построить пару мусороперерабвтывающих заводов. За*рали своим мусором всю страну», — отметила Елена Х.

«Лучше попросил бы львовский мусор вывезти», — добавилаМайя Р.

«Так надо было заодно и попросить организовать вывоз мусора… Не мэры, а импотенты политические», — написал Владимир Ю.

Читайте также: Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно

«Самый близкий город к границе с Россией, под самой большой угрозой вторжения», — иронизирует Сергей.

«Уже даже во Львове обо*рались от страха…», — добавил Андрей Я.

«Вот куда Россия не собирается идти, так это во Львов», — пишет Ольга Г.

«Он че? Уже отделяется от неньки (мамы. — О. П.) Украины? Самостоятельный князек? Возмутительно!» — отметил Yurii D.

«Ну что Зеленский? Даёшь АТО 2 (антитеррористическую операцию по аналогии с развязанной Киевом войной в Донбассе. — О. П.) на Львов?»— спрашиваетВаша Наташа Донецкая.

«И это не государственная измена, не сепаратизм, не образования незаконных ВФ (вооруженных формирований. — О. П.)?» — задается вопросом Valeriy I.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Мэр Львова идиот?», — спросилАлександр Т.

«Как во Львове избили уличного музыканта за песню на русском языке, так Садовый своё хлебало не открывал… Лучше бы тарифы снизили и цены», — отметил Виталий Г.

Читайте также: «Из депутатов нет желающих?» — поиски добровольцев на «войну с русскими»

Напомним, 15 апреля мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».

Отметим, украинская пропаганда утверждает, что армия Украины семь лет воюет с армией России. Периодически данные утверждениячередуются сдругими — о том, что Россия лишь собирается напасть на Украину.