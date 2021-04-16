На уходящей рабочей неделе (12−16 апреля) жители Красноярского края были традиционно активны в соцсетях. В частности, они обсуждали заявления, сделанные на полях Красноярского экономического форума, и плачевное состояние поселковых дорог. Отдельной темой, вышедшей на федеральный уровень, стали слухи о возможной скорой отставке красноярского губернатора…

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс

«Фантазёры» на форуме

В Красноярске с 12 по 16 апреля прошёл Красноярский экономический форум (КЭФ) «Экономика и пандемия: российский взгляд». Его участниками, по данным краевых властей, стали более 8 тысяч экспертов и гостей из России и других стран. К трансляции мероприятий на сайте форума присоединились ещё 7 тысяч зрителей.

Заявления, сделанные на полях КЭФ, обсуждаются в красноярских пабликах в соцсетях. В частности, живое обсуждение вызвала информация о том, что в Таймырском муниципальном районе Красноярского края создадут многофункциональный туристический комплекс «Затундра».

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«Я там был, на Плато Путорана, летом мошки проооосто немерено, а зимой бураны, в метре не видно ничего, я не знаю, зачем там санаторий делать», — считает подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Антон К.

«Уже и туда добрались», — комментирует Nina D.

«Похоже, квартиру в Норильске надо ремонтировать, чтобы сдавать туристам! Похоже, планируется прорыв в туриндустрии», — иронизирует Светлана М.

Она задаётся вопросом, бывали ли «эти фантазёры» в Норильске:

«А ведь туристы захотят и самый северный город увидеть. Зрелище не для слабонервных. Со стыда не треснете? Норильчане, это я не вам! Я жила в Норильске, работала, очень люблю этот город, муж — норильчанин коренной. Уважаю вас! Но то, что это бред, могут понять только норильчане. Вы пару десятков современных фильтров для комбината купите — это будет вложение средств в уже проживающих там людей!»

Какой уж тут туризм, когда народу приходится просто выживать, подытожила Светлана М.

Krskstate.ru Красноярский экономический форум 2021

«Не надейтесь!»

Обсуждение мероприятий форума на этой неделе плавно перетекло в обсуждение более актуальной темы. Красноярский губернатор Александр Усс, прибывший 14 апреля на экономический форум, опроверг циркулирующие в регионе и за его пределами слухи о своей отставке и о том, что он собирается покинуть Красноярский край.

Усс заявил, что вся его жизнь связана с Красноярским краем и он не понимает, кто и зачем запустил информацию о его «куда-то перемещении»:

«Как бы пафосно это ни звучало, я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем Законодательного собрания, меня практически ежегодно куда-то «отправляли». Хочется вспомнить слова Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду».

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«Финиширующий сегодня (16 апреля — прим. ИА REGNUM) Красноярский экономический форум (КЭФ) запомнится гирляндой из громких обещаний, заявлений и проектов. Причём наиболее ярким спикером вполне можно считать губернатора Красноярского края Александра Усса. Он был явно в ударе и в особенном вдохновении, которое случается, когда готовишься к чему-то не очень хорошему — но этого вдруг не происходит», — комментирует происходящее автор телеграм-канала «Бузотёры и вороньё».

По его словам, «глобальные проекты международного (почти межпланетного) масштаба сыпались из уст красноярского губернатора щедро».

"Велеречивость Александра Усса можно объяснить хорошим настроением — его пока «не ушли». Несостоявшейся отставке он даже посвятил строчки из Высоцкого. Старания пиарщиков и самого Александра Викторовича достойны всяческих похвал — тем более что КЭФ уже с 2019 года пытались прикрыть. Однако все громкие заявления представляют из себя лишь множество повторений слова «гоп» при всего лишь одном прыжке. Они хорошо звучат, но так и рискуют остаться словами», — подытожил автор телеграм-канала.

Krskstate.ru Губернатор Красноярского края на Красноярском экономическом форуму 2021

«Грязевой плен»

Жители посёлка Первомайского в Емельяновском районе Красноярского края оказались в «грязевом плену». Машина с хлебом, который привозят только раз в неделю, не смогла проехать в посёлок из-за неубранной дороги. Её пришлось вытягивать с помощью троса.

По словам одной из жительниц посёлка, такой инцидент — не редкость.

«Каждую весну из-за грязи в Первомайский не могут приехать сотрудники скорой помощи, а сами жители не понимают, как покинуть посёлок, чтобы не застрять в пути и вернуться домой», — пишет ТВК.

Волнует сельчан и безопасность детей:

«В школу они ездят в соседнее село, но из-за качества дороги автобус может просто перевернуться».

При этом в администрации Первомайского заявили, что организация «КрайДЭО» не бездействует и занимается решением этой проблемы.

Глава администрации добавила, что причиной этой ситуации стал снег, которого в этом году выпало слишком много:

«После потепления движение на дорогах стало осложнённым».

«Снег виноват)) Никто кроме него», — иронизирует по этому поводу подписчица Вера М.

«Это не грязь, а жидкий асфальт!» — шутит пользователь Алексей Ш.

Ольга У. шутить на эту тему не стала. Через соцсети она обратилась к журналистам с просьбой о помощи: «Пожалуйста, приезжайте в эту деревню, покажите, как живут на самом деле жители. Это не жизнь, это выживание. Деревня умирает, дороги нет».

Фёдор Васильев. Оттепель. 1871

Памяти Надежды Сафоновой

15 апреля в Красноярске на 85-м году жизни скончалась Надежда Сафонова — известный политик, руководитель объединения «Женщины родного Красноярья».

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Подписчики красноярских пабликов в соцсетях подчёркивают, что она была активным и хорошим человеком.

«Царствие небесное, воспоминания только хорошие», — пишет подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Галина Е.

«Была Человек, именно с большой буквы. Светлая память…» — отметил Валерий Х.

«Человек-легенда, человек-история. Соболезнование родным», — пишет Ирина Д.