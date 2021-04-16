Сброс Японией радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан является преступлением, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) — главный рупор северокорейских властей. Северная Корея призвала Японию немедленно пересмотреть свое решение.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Эта новость обрадовала китайских пользователей социальной сети Sina Weibo, выразивших своё мнение под соответствующей публикацией агентства Синьхуа. Они оставили тысячи одобрительных сообщений в адрес КНДР, а также неодобрительных комментариев в адрес Японии.

«Вот и Северная Корея подключилась. Неудивительно, ведь море — наше общее. Никому неизвестно, насколько это изменит экологический баланс», — написал один из пользователей.

«Осмелюсь предположить, что одно из испытаний северокорейских ракет «случайно» пойдет не по плану и «случайно» затронет Японию», — ответил другой пользователь.

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«Предлагаю скинуть ядерную бомбу на Фукусиму. Чертям — чертовы методы», — заявил «Гончар».

Один из комментаторов заметил, что Япония пытается убедить всех, что ее кишечные газы не пахнут, однако кому как не Северной Корее виднее, что это далеко не так. Очень многие недовольны, почему только несколько близлежащих к Японии стран возмущены ее поведением, ведь рано или поздно заражение дойдет и до них.

«Пусть уважаемый высший руководитель и главнокомандующий отдаст приказ ударить ракетой «Тэпходон» по бесстыдному японскому правительству!» — предложил «Международный друг Неймар».

«А разве Северная Корея не разработала какое-нибудь новое секретное оружие? Его неплохо было бы использовать как хирургический инструмент по удалению Японии», — согласился «Великий Интернационал».

Часть пользователей порадовалась за КНДР и Южную Корею, потому что у них появилась редкая возможность сблизиться вокруг общего благого дела — противостояния с Японией.

«Только сообщество единой судьбы для всего человечества в новую эпоху под руководством товарища Си и Компартии Китая сможет защитить частные интересы отдельных стран и нормальную жизнь всего человечества», — отметил «Плывущий во сне мужчина».

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Напомним, что негодование в китайской сети по поводу планов Японии слить в океан радиоактивную воду не утихает уже несколько дней. Власти Японии заявили, что их радиоактивная вода настолько чиста, что ее можно пить. Это вызывало еще больше возмущений, приведя практически к взрыву социальных сетей Поднебесной.