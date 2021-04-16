Под таким заголовком я опубликовал статью в ИА REGNUM в июле прошлого года. В ней приводились слова бывшего премьер-министра, а ныне министра финансов и вице-премьера Таро Асо о том, что токийская Олимпиада «проклята» и отсюда все беды с ее проведением. Политик подвел под свое определение «базу», утверждая, что раз в 40 лет с летними Олимпиадами возникают проблемы из-за проклятья. Игры 1940 года в Токио были отменены из-за войны, Игры 1980 года в Москве бойкотировали США и другие страны, Игры-2020 в Токио были перенесены и могут не состояться вовсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

И это предсказание, похоже, может оправдаться и на сей раз. Губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга упорно требуют проведения Олимпиады во что бы то ни стало в установленные сроки, а именно с 23 июля по 8 августа, а Параолимпиады — с 24 августа по 5 сентября. Однако в случае, если ситуация с пандемией в мире и Японии не изменится к июлю в лучшую сторону, проведение Игр окажется под большим сомнением. Это признают ответственные японские политики.

Facebook.com/koike.governor.tokyo Губернатор Токио Юрико Коикэ на фоне талисманов Мирайтова и Сомэйти

Вариант отмены летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио с учетом ситуации с пандемией COVID-19 пока сохраняется. Такое мнение высказал на днях генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи. «Если это действительно станет невозможно (проведение Игр — А.К.), то придется отменить», — приводит его слова японское агентство Киодо цусин. Ранее министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно не исключил, что Олимпийские и Параолимпийские игры придется проводить без зрителей. Имеется в виду не только без иностранных, что уже решено, но и без японских болельщиков.

Думается, при этом опытные политики приняли во внимание в целом негативное отношение японского населения к стремлению проводить Игры «во что бы то ни стало». Как стало известно из опроса, проведенного Киодо цусин, на сегодняшний день 72% японцев предпочитают, чтобы крупнейшие спортивные соревнования четырехлетия из-за коронавируса были полностью отменены или отложены на более поздний срок. За отмену Олимпиады в Токио выступили 39%, за перенос — 33% жителей Страны восходящего солнца.

横浜1978 Стадион в Йокогаме, где пройдут соревнования по бейсболу и софтболу

Да и захотят ли спортсмены-олимпийцы со всего света подвергаться установленным японскими властями строжайшим мерам контроля и всевозможным ограничениям во время пребывания в Токио? О неуверенности организаторов Игр в их безопасности свидетельствует подготовка специальной гостиницы на 300 мест для спортсменов, у которых будут обнаружены симптомы COVID-19, а также 30 спецавтомобилей для перевозки таких пациентов.

Конечно, трансляция на весь мир соревнований по телевидению привлечет внимание переживающих пандемию народов, даст дополнительный импульс оптимизма, веры в победу над коварным вирусом. Но будет ли это радостным спортивным праздником, прежде всего для японцев? Ведь при всей строгости карантинных властей Страны восходящего солнца полностью исключить проникновение на Японские острова все новых штаммов COVID-19 просто невозможно.

Но токийские власти неумолимы. Они, хотя и при скромной малочисленной церемонии, дали старт олимпийскому обратному 100-дневному отсчету, проводят не по общественным дорогам, как всегда, а в безлюдных парках городов эстафету олимпийского огня, устанавливают пятиколечные олимпийские символы, официально в присутствии губернатора Токио представили талисманы Олимпийских и Параолимпийских игр.

Nori0406 Талисманы Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио Мирайтова и Сомэйти

Для первого выбрано имя «Мирайтова». Оно основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Символом Параолимпиады-2020 станет фигурка по имени «Сомэйти» — по названию одного из сортов японской вишни — сакуры, к тому же созвучному с английским «so mighty» (такой могучий)…