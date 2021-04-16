Решение администрации президента СШАДжо Байдена вывести американские войска из Афганистана является с моральной точки зрения мудрым и смелым. Тем самым он отказывается унаследовать и продолжить разрушительную американскую традицию во внешней политике и политике безопасности: одержимость защитой бессмысленного «авторитета» США, также известного как престиж, независимо от реальных национальных интересов и человеческих и материальных потерь США, пишет политологАнатоль Ливен в статье, вышедшей 15 апреля в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Предыдущая «стратегия» США в Афганистане была своего рода живым трупом: она еще шевелилась, но, по сути, жизни в ней уже не было. Однако никто в Вашингтоне не был готов раз и навсегда предать ее земле.

Chatham House Анатоль Ливен

Одержимость тем, что Россия представляет смертельную угрозу, зародилась еще во времена холодной войны, и с завершением этого конфликта ее так же следовало бы «похоронить». Ужасно жаль, что Байден не может порвать с этой навязчивой идеей, а также с двухпартийной верой в санкции как способ заставить другие страны подчиниться воле Вашингтона, вместо того чтобы предложить компромисс в отношении общих жизненно важных интересов.

Байден заявил, что объявленные 15 апреля новые санкции против России были введены по трем причинам — и все они ошибочны.

Многие называют взлом Solarwinds (за которым, скорее всего, стояла Москва) «нападением». Но это не так. Нападению не подверглись ни учреждения, ни инфраструктура США. Это была шпионская операция в киберпространстве. Американские власти открыто признавали, что сами неоднократно проводили подобные операции против России и других государств. Такого рода шпионаж ведется во всех крупных государствах, и ранее он никогда не становился причиной введения санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Таким образом, администрация Байдена привносит новый и очень опасный фактор в международные отношения. Более того, союзник Америки Израиль только что осуществил открытый акт киберсаботажа против Ирана в очевидной попытке сорвать переговоры США с Ираном. И в Вашингтоне и слова осуждения не сказали в адрес Тель-Авива. Так ли выглядит «международный порядок, основанный на правилах»?

Что касается предполагаемого «вмешательства» России в последние выборы, никто не утверждал, что это была попытка фальсификации самого голосования. В той степени, в которой это произошло (и не было обнародовано никаких доказательств того, что это имело место), это была очень ограниченная тайная операция влияния, такого рода, которую Соединенные Штаты также часто проводят сами. И если Вашингтон открыто поддерживает внутрироссийскую оппозицию нынешним российским властям, ему следовало бы ожидать, что российское правительство ответит тем же.

Самым странным является заявление для прессы со стороны «высокопоставленного чиновника Белого дома», по словам которого, в рамках своих действий администрация «реагирует на сообщения о том, что Россия поощряла нападения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на США и военнослужащих коалиции в Афганистане». Он отметил, что информация «изучается через дипломатические, военные и разведывательные каналы» из-за деликатности вопроса и необходимости обеспечения безопасности американских военных.

Представитель администрации отметил, что спецслужбы США «доверяли в малой или умеренной степени» сообщениям о том, что Россия предложила награды за убийство американских солдат, отчасти потому, что разведка «полагается на сообщения задержанных и из-за сложной операционной среды в Афганистане».

U.S. Navy В Афганистане

Во-первых, очевидно, что особой уверенности в правдивости слов пленного афганского боевика, от которого дознаватель ожидает услышать определенный ответ, быть не может, особенного если пленный прошел через теплые объятия структур безопасности Афганистана. Во-вторых, вся эта история кажется совершенно нелогичной. Зачем боевикам нужна поддержка России для нападения на американские войска? И зачем Москве участвовать в такой стратегически бессмысленной и провокационной акции?

И самое главное, если их уверенность в этом обвинении находилась на «низком — умеренном» уровне, почему администрация Байдена вообще говорит об этом в связи с санкциями? Разве дикие и бездоказательные обвинения могут считаться ответственным способом ведения политики США? Одна из областей, в которой Соединенные Штаты нуждаются и могут даже получить важную помощь со стороны России, — это попытки сохранить афганское мирное урегулирование и предотвратить полную победу радикалов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подобные же заявления — не способ добиться такого сотрудничества.

Эти санкции еще больше толкают Россию в объятия Китая. Если благодаря им администрация Байдена сможет поставить крест на «Северном потоке — 2», возникает риск настолько сильного углубления экономической зависимости РФ от Китая, что ни одна будущая администрация не сможет оторвать Москву от Пекина, несмотря на огромную и очевидную стратегическую заинтересованность Америки в этом.

Наконец, этот шаг Байдена может оказать воздействие и на Украину. Вопреки подавляющему большинству сообщений в американских СМИ, украинское правительство тоже виновато в недавней эскалации напряженности в отношениях с Россией из-за усиления давления на Крым (совершенно бессмысленная стратегия, поскольку, за исключением Третьей мировой войны, нет такого сценария, при котором Россия может отказаться от региона, который она теперь объявила частью своей суверенной территории — шаг, подтвержденный местным плебисцитом).

Если президент Украины Зеленский решит, что враждебность Вашингтона к России носит настолько абсолютный характер, что он может рассчитывать на ее поддержку в войне, то он может совершить ту же ошибку, которую в августе 2008 года допустил президент Грузии Михаил Саакашвили, и попытаться решить проблему Донбасса силой.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

Тогда Соединенные Штаты будут вынуждены выбирать между отказом от поддержки Украины и вступлением в войну с Россией (и совершенно понятно, какой из этих вариантов предпочтительнее для Пекина в случае такого выбор). Почти наверняка, как и в августе 2008 года, США откажутся от своего «союзника». И затем, если эти последние санкции помогли убедить Москву в том, что враждебность США настолько непримирима и неизменна, что России нечего терять, у российской армии не будет стимула останавливаться в Донбассе. В результате Вашингтон ждет горькое унижение, чреватое опасными и более масштабными последствиями.

Именно об этом следовало бы подумать администрации Байдена, прежде чем объявлять о введении этих санкций. Остается надеяться, что они примут во внимание эти аспекты, прежде чем идти дальше по этому опасному пути.