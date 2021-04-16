Когда появились сообщения о том, что США приостановили визит в Черное море своих двух ракетных эсминцев, они изменили свой маршрут и зашли на Крит, для многих экспертов стало очевидным, что в регионе появились признаки деэскалации обстановки с определенным качественным содержанием.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Дело в том, что в последние годы появление военных кораблей США в Черном море, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, было «делом рутинным». Всегда такие акции мотивировались соображениями общего характера. Но только не на сей раз. США рассматривали возможность переброски кораблей в Черное море в качестве знака поддержки Киева на фоне беспрецедентного обострения ситуации на Восточной Украине и реакции на начало военных учений России вблизи границы с Украиной. Причем происходило это на фоне усиления в западных СМИ антироссийской риторики, заявлений политиков и даже генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о «поддержке Украины», широких рассуждений экспертов о возможности войны между Украиной и Россией. В сложившейся ситуации многое зависело от действий государств Черноморского бассейна, особенно Турции. Многие вспоминали, как во время кавказской войны августа 2008 года Анкара под определенным предлогом не пропустила через проливы Босфор и Дарданеллы американские суда с помощью для Грузии, не опасаясь нарваться на нешуточный дипломатический скандал. Тогда турецкие эксперты намекали на нежелание Анкары «поддерживать войну на Кавказе».

Эсминцы ВМС США

Некоторые полагали, что так будет и на сей раз и Турция заявит о себе как о серьезном и ответственном региональном игроке. Но ошиблись. Анкара объявила, что ее предупредили о проходе двух боевых кораблей США «в направлении Черного моря». По условиям Конвенции Монтрё о статусе проливов 1936 года, Вашингтон обязан уведомить Турцию не позднее чем за 15 дней до прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы. Как и положено Конвенцией Монтрё, Анкара уведомила об этом Москву, то есть выступила всего лишь в роли геополитического статиста. А для прикрытия такого маневра, как пишет турецкое издание Cumhuriyet, инициировала обсуждение вокруг Конвенции Монтрё о проливах, чем «совершила ошибку, поставив себя в затруднительное положение в ситуации, когда Украина провоцирует Россию». Более того, в этот момент по итогам визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского «в очередной раз поддержала членство этой страны в НАТО, способствуя тем самым нагнетанию напряженности в Черном море». Это был явный сигнал в адрес Москвы.

И потому решение США отменить заход кораблей в Черное море, чтобы «избежать ненужной эскалации конфликта», оказалось для Турции неожиданным. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что США «устно сообщили, что проход кораблей отменен», но «если они поменяют свое решение, у них есть еще время». Более того, агентство Reuters со ссылкой на американские дипломатические источники уточнило, что «турецкая сторона могла неправильно понять США, поскольку отправка кораблей на самом деле не планировалась». Как объясняли источники агентства, Вашингтон часто просит Анкару разрешить проход кораблей ВМС США через Босфор, «но подобные запросы не означают, что эти миссии действительно будут выполнены — они просто гарантируют, что в случае необходимости путь будет открыт». В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. А турецкие эксперты уверены в том, что «неожиданный разворот событий в Черном море является следствием телефонного разговора президента США Джо Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

То есть, как констатирует турецкое издание Sabah, «Вашингтон и Москва показали, что в критических ситуациях способны решать проблемы региональной безопасности исключительно в диалоге между собой». В свою очередь адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко предположил, что» какие-то коррективы были внесены в последний момент в силу имеющихся у США каких-то заготовок», но не отрицал факт того, что решение Вашингтона поубавило милитаристскую спесь Киева, ведь ранее официальный представитель Пентагона заявлял, что «планирующийся визит боевых кораблей станет демонстрацией поддержки Украины со стороны США».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Вашингтон отступил, и напряженная ситуация в бассейне Черного моря несколько разрядилась. Как пишет американское издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации, «США решили не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе и не провоцировать Россию». То же издание сообщает, что «руководство Украины разочаровала информация о том, что американские корабли не войдут в Черное море». Такие же настроения есть и в Грузии, где желали бы наблюдать, как США «сдерживают потенциальную агрессию со стороны России, а не «демонстрируют жесты миролюбия в ее адрес». В этой связи президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор с Зеленским, демонстрируя «озабоченность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыму», и выразила «солидарность с Украиной». В сообщении пресс-службы грузинского президента указано, что Зурабишвили планирует посетить Киев для работы над вопросами евроатлантической интеграции и подготовки совместного послания для региональной безопасности.

Но какие бы шаги Киев и Тбилиси ни предпринимали на этом направлении, они нереальны без согласования с западными партнерами, а также и с соседней Анкарой, которая, по выражению одного эксперта, «еще осмысливает новую ситуацию, опасаясь утерять роль значимой региональной державы, такой, чтобы ее услышали на Западе, а не играли бы ею». Пока же вышло так, что большие игроки отодвинули с передовой геополитических статистов, обозначая реальный расклад сил в мировой и в региональной политике.