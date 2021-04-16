Некоторые японские политики изо всех сил пытались доказать, что радиоактивная вода с АЭС «Фукусима» является «чистой». Поэтому им предложили использовать ту воду, которую они хотят сбросить в море, для стирки, орошения и приготовления пищи.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария на Фукусиме

Японии не стоит думать, что, получив одобрение со стороны США, она может успокоиться, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он отметил, что одновременно с выказыванием поддержки Японии, США запрещают импорт японского риса и рыбы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметило, что запрет связан с проблемами со здоровьем, вызванными радиацией и ядерным загрязнением. Он также попросил Японию прокомментировать такую политику США. Солидарность с Чжао высказали и тысячи китайских пользователей социальной сети Sina Weibo, которые поделились своими размышлениями по этому поводу.

«Пусть японцы сначала радиоактивной водой мозги [министру финансов Японии] Таро Асо промоют», — заявил «Базука ледяного клинка», припомнив ему высказывание, что радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» можно пить.

TICAD7 Photographs Министр финансов Японии Таро Асо

«Теперь, когда я смотрю на поведение этих «ультраменов», я понимаю, что Годзилла — вполне порядочный парень. Он появляется из моря с единственным благородным желанием — стереть с лица Земли Японию. Он стоит на защите нашей планеты», — заметил «Лицо отшельника».

С ним согласился пользователь «Я люблю лениться», который отметил, что Конан тоже неплохой парень, потому что в одном из фильмов он убил двоих японцев. По меньшей мере еще десяток комментаторов пришли к выводу, что Годзилла действительно позитивный персонаж, который не может больше терпеть страдания Земли.

«В то время, когда Советский Союз столкнулся с Чернобылем, советские военные и люди закрыли эту дыру бесчисленными жизнями и деньгами. А теперь из-за некомпетентности и страха перед смертью японского правительства и военных «Фукусима» превратилась в инцидент седьмого уровня. Причем японская сторона не может решить проблему «безвредных» ядерных сточных вод самостоятельно!!!» — негодует пользователь «Ты мой медвежонок».

Множество комментаторов как один заявили, что Япония потеряла лицо, а сами они потеряли дар речи, столкнувшись с таким бессовестным поведением властей этой страны, которое не может сравниться ни с чем. Многие также посетовали, что пока у Китая нет никаких реальных средств воздействия на Японию.

«Если даже Соединенные Штаты высказываются в таком духе — значит, что-то серьезное произошло и коснулось их лично», — отметил один из комментаторов.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима» Япония

Еще один комментатор добавил, что Японии негоже оставлять без внимания поддержку со стороны Соединенных Штатов, поэтому ей следует отправить США в знак благодарности бутилированную ядерную воду из «Фукусимы».

Очень многие поддержали резкий тон общения представителя МИД Китая с Японией, отметив, что это как раз то, чего ждет от властей народ Китая. Однако были и те, кто считает действия Китая недостаточно жесткими. По мнению многих, Китай должен собирать необходимые документы для обращения в международные суды.