В соцсетях в начале недели (12—18 апреля) пермяки терялись в догадках по поводу появления в небе над Пермским районом группы военных вертолетов. Очевидец выложил в интернете видео.

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«Весна, вертолёты возвращаются из тёплых краёв», — пошутил один из комментариев.

«Конфеты разбрасывают», — вторит другой.

«Бесплатно распыляют вакцину», — предположил третий.

Один из пермяков посчитал, что группой вылет приурочен ко Дню космонавтики: 12 апреля — 12 вертолетов. По мнению еще одного подписчика, идет подготовка к параду 9 Мая. «Идет подготовка к войне», — выразил иное мнение другой пользователь интернета.

Все оказалось гораздо проще. Ещё 7 апреля на сайте Минобороны РФ опубликована информация о проверке войск в ЦВО за зимний период обучения. Проверочные мероприятия проходят на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии.

Mil.ru Вертолеты Ми-35

Паблик «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте» разместил видео с потасовкой, которая возникла между двумя пьяными женщинами и кондуктором. В конфликт оказались втянуты и другие пассажиры.

«В Перми вновь произошла потасовка в общественном транспорте. В автобус №20 на остановке «Сосновый бор» зашли пьяные мать и дочь и стали сразу кричать матом на кондуктора и пассажиров. Затем они стали с кулаками нападать на людей, которые пытались их успокоить», — информирует соцсеть.

Видео опубиковано без звука. На нем видно, как пассажирка начинает с кулаками бросаться на кондуктора, тот отвечает ей ударом. Тогда в бой вступает мать.

«Хороша мать с дочкой, видимо, бухали из одной бочки», — прокомментировал Алексей К.

«Не люблю любое насилие над женщиной, но в данном случае парень правильно сделал», — поддержал действие кондуктора-мужчины подписчик.

«Ну это, конечно, не женщины, а бойцовской породы бабищи…» — считает Евгения К.

Активную дискуссию вызвало решение о приостановке авиасообщения России с Турцией с 15 апреля. Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни считают, что можно найти хорошую альтернативу отдыха на российских курортах. Другие категорически не согласны с этим мнением и уверяют, что российскому турсервису еще очень далеко по уровню до заграничного.

«Да как медом намазано в этой Турции… У нас много мест, где можно отдохнуть», — отметила Елена З.

«Не, ну люди, которые сравнивают Турцию с нашими курортами — вы бредите! Неделя в пятизвездочном отеле в Сочи будет стоить в 3−4 раза дороже, чем в Турции при тех же условиях, — сказал Андрей М. — Если бы у нас адекватные цены и уровень сервиса был, то вообще обеими руками за отдых в России бы был. На лето объективно трудно что-то на том же уровне найти. Египет — там летом ад адский, 45 градусов. Тунис не дотягивает… А больше, собственно, никто пятёрки с UltraAI и не предлагает. Ну можно еще в Доминикану за те же деньги, что в Сочи, но там не сезон».

"Очень жаль. Турция — лучший отдых за свои деньги. Внутренний российский туризм курит в сторонке», — вторит Роман Б.

Сторонники отдыха в России предлагают провести отпуск на Байкале. «Байкал крут, а вот условий для его посещения не создано», — отвечают им в противовес.

Аркадий Зарубин Бухта Змеиная в Чивыркуйском заливе. Байкал. Бурятия

«Байкал — это круто, но дорого-богато», — считает еще один пользователь интернета.

В продолжение туристической темы в соцсетях появилась информация о сокращении количества турфирм в Прикамье. Если в марте 2020 года их было 439, то в апреле 2021 года осталось всего 350. Основной причиной названа пандемия. Из-за закрытия границ и других ограничений компании потерпели сокрушительные убытки. В паблике вопрошают: «Где собираетесь отдыхать в 2021 году, пермяки?«

Подписчики активно откликнулись. Среди мест для отдыха названы Соль-Илецк, Абхазия, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, пермские пляжи.

Несколько пермяков иронично заметили, что останутся дома. «В Дзержинском районе города Перми», — сказал Сергей С.

«Я тоже там, и в том году тоже там отдыхал, вообще норм, на следующий год тоже там планирую отдыхать», — шутливо заметил Юрий К.

«В Индустриальном районе! Тоже в прошлом году там отдыхала!» — поддержала Зинаида Т.

Андрей С. отметил, что судя по зарплате, он будет «отдыхать» на второй работе.

«Если посмотреть на зарплату, я не устала», — отметила и Наталья С.