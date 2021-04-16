В Новосибирской области решается судьба крупнейшего российского предприятия по производству металлорежущих станков, гидравлических прессов, ведущего свою историю с 1943 года — «Тяжстанкогидропресса». На нём планируют сократить 325 человек, а долги по зарплате превысили 9 млн рублей. Сотрудники ПАО в письме, принятом на апрельском пикете, просят о помощи президента РФ Владимира Путина.

Фридрих Гауэрман. Стервятники на мертвом олене (фрагмент). 1832

Но сокращение не единственная проблема. Имущество завода, в состав которого входят земли, оборудование и здания, выставлено на торги по банкротному делу его собственника. Распродажа активов предприятия запланирована на конец мая 2021 года. ИА REGNUM выяснило, что случилось на некогда успешном предприятии.

История предприятия и финансовые показатели

Строить в Новосибирске завод расточных станков решено было еще в 1936 году. Под него выбрали площадку, но в 1941 году из-за начавшейся войны строительство было остановлено. Вернулись к инициативе быстро — уже в 1942 году работы возобновили, дав предприятию его несменное многие годы название — Новосибирский завод тяжелых станков и крупных гидропрессов «Тяжстанкогидропресс». В 1943 году на нём были изготовлены первые гидравлические прессы, и именно этот год считается годом рождения завода.

На сайте «Тяжстанкогидропресса» отмечается, что с 1949 года он реализует только свои конструкторско-технологические разработки.

Скриншот страницы nztsg.ru ПАО «Тяжстанкогидропресс»

В 1993 году производственное объединение «Тяжстанкогидропресс» преобразовали в ОАО «Тяжстанкогидропресс».

Шли годы, завод поставлял крупнейшим компаниям России свои уникальные станки, но частая смена собственников не могла не сказаться на его финансовом положении.

Ситуация обострилась в ноябре 2020 года, когда начались задержки заработной платы. По имеющимся данным, долг к апрелю 2021 года превышал 9 млн рублей.

Как отметила в эфире «Рассвет-ТВ» депутат Госдумы (фракция КПРФ) Вера Ганзя, сокращения персонала на предприятии, где работало свыше 1 тыс. человек, шли постоянно, начиная с 2018 года, но в апреле 2021 года было объявлено об увольнении 325 работников. Основные сокращения персонала запланированы с февраля по июнь 2021 года, а до 25 мая сотрудники предприятия находятся на производственном простое.

Сотрудники завода с таким раскладом не согласились и 11 апреля 2021 года вышли на пикет, на котором приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь сохранить предприятие.

Nso.ru Цех «Тяжстанкогидропресс»

Прошлый год, судя по финансовой отчётности, выдался для завода особенно тяжёлым. По открытым данным, чистый убыток за 2020 год составил 1 065 900 000 рублей. Прибыль предприятия за 2019 год была всего 38 тыс. рублей. Из отчёта за 2019 год также следует, что выручка составила 307 164 тыс. рублей и по сравнению с 2018 годом снизилась на 109 901 тыс. рублей — на 26,4%.

Ситуация вокруг крупного предприятия региона вызвала бурное обсуждение в соцсетях и на разных интернет-площадках, и большинство участников не верят в то, что предприятие сохранят:

«Завод уникальный для нашего региона. К большому сожалению, уже перешел грань отделяющую от полного краха», «Порвут завод, как старую газету», «Уникальный парк станков», «Ещё один завод будет уничтожен».

Nso.ru Металлические трубы

Собственник: его банкротство и долги

На 31 марта 2021 года основными акционерами ПАО «Тяжстанкогидропресс», начиная с 2017 года, являлись компания «Стиллайн» — 56,25%, Николай Степакин — 1,19%.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн» было создано в декабре 2004 года для механической обработки металлических изделий. Уставный капитал — 231 млн рублей. Единственный владелец — Николай Степакин.

С февраля 2021 года «Стиллайн» — банкрот, в отношении которого открыто конкурсное производство до 10 августа 2021 года. Долги ООО к дате слушаний составляли 696 882 662 рубля 74 копейки.

13 апреля 2021 года арбитражный управляющий объявил о проведении 26 мая 2021 года торгов по продаже имущества — комплекса недвижимости из пяти объектов, оборудования, функционально обеспечивающего объекты недвижимости и сопряжённых объектов (25 единиц), а также производственного оборудования (276 единиц, включая то, что в залоге Сбербанка) и транспортных средств. Начальная цена лота — 426,729 млн рублей. Имущество расположено по адресу ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Nso.ru Цех «Стиллайн»

Ситуацию «Тяжстанкогидропресса» усложнило и то, что он выступал поручителем по кредитам «Стиллайна». Например, по кредиту на сумму 750 млн рублей, выданному в АО «БКС Банк». Из-за неуплаты долгов по нему, по информации администрации области, фактическое управление заводом в итоге перешло к группе БКС.

Позиция властей и поиск инвестора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 14 апреля 2021 года на встрече с председателем областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгением Плаховым обсудил ситуацию на заводе. В сообщении пресс-службы отмечалось, что за неделю до этого прошло совещание на эту же тему с участием Минпромторга РФ, в котором приняли участие и представители госкорпораций, заинтересованных в размещении заказов на «Тяжстанкогидропрессе».

"В настоящий момент идет поиск инвестора, что должно позволить сохранить производство и крупную промышленную площадку», — отмечают в администрации.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с председателем областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгением Плаховым

В то же время 15 апреля на встрече с журналистами губернатор заявил, что владельцы ПАО отказываются сотрудничать с властями в вопросе спасения предприятия.

«Никак не получается диалог, и не удается добиться понимания… Биться за завод будем продолжать. Я чувствую, в этой ситуации мне придется обратиться в правоохранительные органы», — цитирует Травникова издание «Континент Сибирь».

Общественность сходится во мнении, что без вмешательства федеральных властей предприятие спасти не удастся, а делать это нужно оперативно, пока имущество не ушло с молотка. До торгов осталось чуть больше месяца.