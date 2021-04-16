Информация о том, что министерство обороны Соединённых Штатов приняло решение отказаться от прохода своих кораблей через Босфор в Чёрное море, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 16 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

«Значит, другую какую-нибудь пакость придумают. С чего бы им так вдруг отменять свои намерения?» — пишет Igoris A.

Многие пользователи оказались в полной уверенности, что такое решение США приняли из-за страха. Люди считают, что Вашингтон знает, что Россия любит «встречать» американские корабли.

«Наверное, вспомнили о том, как над «Куком» летал наш самолёт, и подумали, что в Чёрном море они могут быть не одни», — предполагает Ярема Г.

Некоторые комментаторы предположили, что отказ идти в Чёрное море произошёл после того, как Россия дала США чёткое понимание того, что этого делать не стоит. Граждане уверены, что если надавить на Америку, то она тут же начинает слышать звуки разума.

«Россия, судя по всему, дала жёсткое и чёткое понимание того, что этого делать не надо. Как мы видим, для Вашингтона понятен лишь язык силы», — считает Ольга З.

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Часть людей уверена, что США не готовы вступать в полноценный военный конфликт с Российской Федерацией. У них, считают люди, до сих пор не зажила травма от своего проигрыша в войне с Вьетнамом.

«Это им не во Вьетнаме напалмом людей травить. Это Россия! Она шутить не будет! Лучше сразу под лавку залезть — целей будут!» — поделилась своим мнением Ольга Г.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что Вашингтон почувствовал серьёзную угрозу для своих военных кораблей, которые окажутся в доступности российских систем береговой охраны.

«США после звонка Байдена Путину отменили поход своих эсминцев в Чёрное море. Ибо никто за их безопасность там поручиться не захотел. Отсюда киевский режим, в случае нападения на Донбасс, защищать от российских Калибров и Искандеров никто не будет. Такова украинская се-ля-ви!» — написал Владимир М.

Нашлись и те, кто указали, что больше всех из всей этой истории потеряла Украина, которая надеялась заручиться поддержкой американского флота.

«Ну вот, кто же за клоуна теперь пойдет заступаться? Назвонил всем, теперь один в засаде будет сидеть», — отметила Svetlana K.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский комплекс «Искандер-М»

Напомним, 14 апреля РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой министерство обороны Соединённых Штатов приняло решение отказаться от прохода своих кораблей через Босфор в Чёрное море.