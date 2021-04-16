Заявление МИД Польши, согласно которому трёх сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё возмущение 16 апреля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД Польши

«Судя по всему, теперь каждая европейская страна решила участвовать в претензиях к России. Кто следующий?» — задаётся вопросом Лидия И.

Многие пользователи считают, что Польша приняла такое решение с опорой на позицию США и скоро к ней присоединится ещё ряд западных стран.

«США начали скоординированную атаку на российских дипломатов вместе с Англией и Польшей. Возможно, скоро еще кто-то из сателлитов присоединится к атаке», — написал Александр Г.

Некоторые комментаторы уверены, что такое рвение европейских стран встать против Российской Федерации вызвано лишь желанием заслужить внимание со стороны Вашингтона.

«Цепная реакция. Все смотрят на своего заокеанского хозяина и хотят ему всячески угодить», — считает Елена Д.

Часть людей уверена, что экономика Польши напрямую зависит от финансовых потоков от других государств. А главным координаторов направления, в котором двигаются деньги, является США.

«Всё так, как и должно быть. Польша всегда была и будет прозападной подстилкой. За счёт этого она и подпитывает свою экономику», — предполагает Kristina L.

Кукрыниксы. «Способны на любые акции цепные псы цепной реакции». 1980

Отдельные пользователи призвали руководство России не оставлять такое хамское поведение Польши без внимание и дать ей понять, что так поступать нельзя.

«Ой, как Польша подмахивает. Ну, значит, пришло время и пора дать ей такой же ответ, если не жёстче!» — поделилась своим мнением Nataliya A.

Нашлись и те, кто предложил конкретные ответные действия России на решение правительства Польши назвать трёх российских дипломатов персонами нон грата.

«За систематическую враждебную деятельность против Российской Федерации вызвать польского посла в МИД РФ и вручить ему ноту о прекращении дипломатических отношений с Польшей и высылке в течении месяца всего персонала польского посольства из России», — предлагает Pol G.

Кукрыниксы. «Создал при помощи пружин марионеточный режим». 1977

Напомним, 15 апреля представители МИД Польши опубликовали заявление, согласно которому трёх сотрудников посольства России в республике признали персонами нон грата.