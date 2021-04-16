Заявление директора департамента кадровой и социальной политики «Роскосмоса» Владимира Матвейчука о том, что зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

»Справедливо! Пойди-ка, попробуй, покрутись там месяц в невесомости. Мало того, что риск погибнуть в полёте, так ещё и без близких людей, выполняя поставленные задачи», — отметил Вик Я.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тому, что ранее космонавты получали лишь по 200 тыс. рублей. Люди уверены, что это слишком маленькая сумма для представителя такой профессии.

«200 тыс. рублей — это фигня какая-то была для такой профессии, а не зарплата. На голом энтузиазме работали», — поделилась своим мнением Мария Ф.

Некоторые комментаторы считают, что космонавты действительно заслуживают больших денег, но в России достаточно представителей других профессий, которые ничуть не меньше рискуют своей жизнью, но получают в разы меньше.

«С одной стороны — да, заслужено. С другой — у нас много профессий не менее важных, где люди получают по 15−30 тыс. рублей в месяц. Надо рационально распределять бюджет, космонавты и до этого не бедствовали», — считает Максим Ж.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики, Москва

Ряд граждан отметил, что был уверен долгое время, что зарплаты космонавтов исчисляются миллионами. Люди оказались в замешательстве от таких некогда скромных сумм.

«Ну, 200 тысяч — не такая уж и зарплата большая. Я думал, что там они миллионы получают, а оказалось, что не особо», — пишет Сергей П.

Часть пользователей призвала руководство «Роскосмоса» добиться того, чтобы космонавты получали не только достойную зарплату, но и хорошо выполняли свою работу, представляя Россию в космосе.

«Рад за них. Но повторяется ситуация с футболом. Большие зарплаты и никаких результатов. Хотя чисто по-человечески их можно понять», — написал Дмитрий Ч.

Нашлись и те, кто указал на то, что в России до сих пор сохраняется тенденция, согласно которой депутаты и высокие чиновники получают баснословные суммы, а народ и представители опасных профессий нет.

«Сравнить, сколько получает депутат, протирающий штаны в Госдуме, и космонавт, который рискует своей жизнью! Всё равно суммы получаются несопоставимые!» — поделилась своим мнением Маргарита П.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лётчики-космонавты Кудь-Сверчков и Рыжиков задают вопросы с МКС. Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Напомним, 15 апреля директор департамента кадровой и социальной политики «Роскосмоса» Владимир Матвейчук заявил РИА Новости, что зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит почти 300 тысяч рублей в месяц, а опытных сотрудников — более полумиллиона.