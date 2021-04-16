Новые санкции против Российской Федерации, которые ввели Соединённые Штаты, спровоцировали возникновение множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

"И это называется, они хотят с нами вести диалог? Ну-ну. Какие же США всё-таки жалкие. Говорят одно, а делают совершенно другое. Нет у них ни чести, ни совести», — написала Александра М.

Многие люди считают, что постоянные попытки Кремля наладить диалог с Белым домом не дают позитивных результатам. США только и могут, что вводить санкции, и обращаться к разуму они даже не собираются, уверены граждане.

«Как-то надо же сохранить лицо после того, как США передумали в Чёрное море заплывать», — отметил Денис У.

Некоторые комментаторы связали случившееся с недавней попыткой лидера США Джозефа Байдена дозвониться до президента России Владимира Путина. Судя по всему, разговор не удовлетворил главу Америки.

«Видимо, Путин отлично поговорил с Байденом, раз у американского президента всё полыхнуло и зачесалось, что тут же ввёл санкции против России», — вынес предположение Сергей М.

Гравюра. Добродетели. Справедливость (Justicia) (1559-1560)

Часть людей отметила, что санкции США не несут ничего, что можно было привязать к справедливости. Люди убеждены, что Вашингтон просто атакует те страны, которые не собираются подчиняться его воле.

«Кто бы сомневался. Если кто-то не прогибается под Запад, тех даже без причин и доказательств давят санкциями. Если такие страны, как Украина и другие, полностью зависят от США, тем, конечно, санкции не достанутся. Они и так в ущерб своей стороны делают всё для англосаксов. Нам хватило 90-х, обратной дороги нет», — считает Геннадий Г.

Ряд пользователей считают, что дипломатическая борьба с США руководству Российской Федерации никак больше не помогает, и пора дать понять Белому дому, что так продолжаться больше не может.

«Очередное доказательство того, что на Россию давят со всех сторон. Надо отвечать той же монетой. Хватит уже терпеть это. Всё терпим, терпим. Вводите ограничения для США. Наказывайте олухов!» — призывает Сергей Н.

Цитата из х∕ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Пощёчина

Нашлись и те, кто призвал Россию всерьёз заняться политикой давления на США, чтобы они почувствовали всё то, что на себе сейчас испытывает народ Российской Федерации.

«Пора уже действовать зеркально! Россия самодостаточна! Тем более, Байден поплыл, нужно ловить выгодный для нас момент и вдарить как следует!» — поделился своим мнением Алексей Д.

Напомним, 15 апреля представители Белого дома сообщили, что Вашингтон ввёл новые санкции против Москвы. С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина страны, а также у Фонда национального благосостояния.