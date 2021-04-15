Развеялись дымовые облака над иранским ядерным объектом в Натанзе, где в воскресенье 11 апреля произошел обвал энергосети, приведший к крушению центрифуг. Именно туда были доставлены новые центрифуги для обогащения урана всего за день до удара по всей системе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Начисто

Первые официальные сообщения были оптимистично обтекаемыми. Однако в ходе заседания иранского парламента глава исследовательского центра при нем, Алиреза Закани, сообщил об уничтожении тысяч центрифуг. По его словам, потребуется не менее десяти месяцев, чтобы вернуться к уровню работы минувшей субботы. Газета New York Times ссылается именно на Закани в своем разборе произошедшего.

Власти Тегерана поспешили обвинить в случавшемся Израиль и в очередной раз поклялись отомстить. Реакция Иерусалима была традиционно беззвучной. Однако американцы не сомневаются, кто мог совершить такую подрывную операцию в недрах самого важного военного объекта Тегерана. О том, что иранская ядерная программа имеет военное предназначение, мы знаем из ста десяти тысяч документов, захваченных Моссадом в Тегеране три года назад.

Знаменательно, что диверсия произошла в день визита в Израиль главы Пентагона Ллойда Остина. Сразу всплыли исторические параллели: 6 июня 1981 года израильские ВВС нанесли удар по иракскому ядерному реактору «Озирак», положив конец попытке Саддама Хуссейна создать атомную бомбу. Незадолго до того премьер-министр Израиля Менахем Бегин встретился с президентом Египта Анваром Саддатом. В Каире болезненно отнеслись к этому, и Иерусалиму пришлось сделать умиротворительное заявление об отсутствии связи между встречей между двумя лидерами и израильской военной операцией.

Ynet.co.il Наземные сооружения завода Натанзы до и после взрыва

Трудно сказать, существует ли какая-то связь между визитом министра обороны США и сокрушительным ударом по иранскому ядерному объекту. Бывший посол Израиля в США Майкл Орен не исключил такой возможности в интервью израильскому телевидению и добавил с тревогой, что публикация статьи в New York Times могла быть следствием инициированной утечки из Белого Дома. А это форма давления на Израиль и выражения недовольства его действиями.

Все эти рассуждения базируются не на подтвержденных фактах, а только на возможных сценариях. Но все они имеют определенный смысловой вес, ибо в эти дни начинаются переговоры между Вашингтоном и Ираном о возобновлении ядерной сделки. Можно ли исключать, что одной из целей сокрушительной диверсии в Натанзе была попытка осложнить переговоры по возобновлению сделки с Ираном? Напротив, было бы странно, если Израиль не учел последствий подрыва объекта и его временной близости с визитом главы Пентагона. Добавим: если это была диверсия, а не авария.

Как повлияет ликвидация тысяч центрифуг в Натанзе на переговоры о возвращении к сделке с Ираном?

Тегеран пришел на переговоры ослабленным. Если до уничтожения основного ядерного потенциала режим аятолл говорил с позиции возможности в скором будущем запустить производство ядерных боеголовок, то сейчас американцы с их западными партнерами хорошо осознают, что Израиль, скорее всего, сможет предотвратить это. Иран столько раз пламенно провозглашал целью своего существования ликвидацию Израиля, что в Иерусалиме в это поверили.

NATO North Atlantic Treaty Organization Ллойд Остин

Мы не знаем, каким образом неизвестные и неопознанные сумели совершить обсуждаемый акт диверсии. Пишут о кибератаке, а также пишут о внедрении взрывчатки. Ведутся разговоры о том, что удалось внедрить нужные вещества в стенку и также — что просто протащили как-то внутрь что-то врывающееся. Иными словами. Мы не знаем точно, как это произошло. Но мы знаем определенно: Иран прибывает на переговоры не как без пяти минут ядерная держава, а в ослабленном статусе.

Более того, мы располагаем теперь еще одним доказательством того, что иранская ядерная программа всегда носила военный характер. Западные и американские переговорщики оказались в затруднительном положении. Желание отомстить Трампу со стороны администрации Байдена колоссально. Но сделать это через сближение с Ираном им будет очень непросто. Израиль настроен решительно. Как и весь арабский мир.