Согласно данным исследовательской компании Mediascope, 8 апреля четвертая серия комедийного сериала «Папик-2», снятого на Украине компанией «Квартал 95», вошла в пятерку самых популярных программ среди взрослого населения на российском телевидении (за прошедшую неделю). Доля зрителей, которые смотрели четвертую серию картины в прайм-тайм, составляет тринадцать процентов. Соответственно, каждый седьмой включенный в это время телевизор в России показывал сериал, снятый компанией, одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Рейтинг украинского сериала обсудили жители Украины. Читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка» прокомментировали новость. Часть из читателей отметили качество сериала, другие сравнили Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, у которого в Липецке была кондитерская фабрика.

«От и снимал бы себе [Зеленский] сериалы. И ему, и людям спокойнее жилось бы…» — пишет Галина Р.

«Уровень высокий… Одного Голобородько (роль Василия Голобородько в сериале «Слуга народа» исполнил Владимир Зеленский — М. Р.) даже в президенты избрали… Теперь не знают как развидеть», — оценила качество работ студии «Квартал 95» Ирина Т.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

«На Украине нет кино, я уже молчу про сериалы. Сняли за всё время «Слугу народа», который хоть как-то котируется и всё. В это время дюжина российских сериалов куплена Нетфликсом, а один из них даже вошёл в топ лучших сериалов в истории», — пишет один из читателей.

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«Липецкая киностудия», — добавил Дмитрий Н., намекая на фабрику Петра Порошенко в Липецке.

«Зачем вы мешаете человеку зарабатывать и воровать?» — спросил Андрей.

«Сериал, кстати, хороший. А вот то, что денежку на нем Зе[ленский] зарабатывает — как-то не по понятиям», — добавил UKRаїнець.

«У них (у России. — М.Р.) таких сериалов, как «Папик», и даже лучше сотнями в год выпускают… нафиг они ЭТО покупали?» — задается вопросом W D.

«Как же противно от этих двойных стандартов, «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже выехал? СНБО (совет национальной безопасности и обороны Украины. — М.Р.) срочно!» — иронизирует Rus1an.

«ПАПИК» — Пётр Алексеевич Порошенко И Квартал», — предложил свою версию расшифровки названия сериала Вячеслав С., явно намекая на бизнес-интересы в России действующего и бывшего президентов Украины.

Цитата из т/с «Папик 2». Реж. Андрей Яковлев. 2021. Украина Папик

«Это спецоперация по моральному разложению врага. Порох (Порошенко —М. Р.) их (жителей России —М. Р.) шоколадом травил, а зеля (Зеленский—М. Р.) морально их уничтожает. Как говорится: все по секретным документам», — иронизирует Vlad.

«Почему президент не показывает свои сериалы своему народу? Не тот гешефт?» — спрашивает Ok.

Напомним, на телеканале СТС 5 апреля стартовал показ второго сезона сериала «Папик».