Сможет ли президент Киргизии восстановить доверие?
Международный валютный фонд рекомендует властям Киргизии заняться укреплением доверия со стороны бизнеса. Сделать это, по мнению экспертов, можно, восстановив «политическую стабильность, предсказуемость курса экономической политики и решительные реформы, направленные на улучшение делового климата». Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал ИА REGNUM ситуацию в Киргизии.
ИА REGNUM: Сможет ли президент Киргизии Садыр Жапаров защитить инвесторов и восстановить доверие?
По итогам поездок Садыра Жапарова в Россию, Казахстан и Узбекистан можно сделать вывод о том, что глава страны понимает значимость своей позиции в вопросе инвестиционного климата. Сейчас глава Киргизии во многом является гарантом стабильности, и хочется надеяться, что он переосмыслит свои позиции в качестве лидера страны. (Жапаров, будучи в оппозиции неоднократно предлагал национализировать рудник «Кумтор» — прим. ИА REGNUM),
Если на первом этапе перед Жапаровым стояла задача прийти к власти, то сейчас она изменилась. Президент должен понимать, что необходимо решать накопившиеся проблемы.
Определенная эволюция подходов — от оппозиционера к руководителю видна по работе с текущими инвестиционными проектами в горнорудной отрасли с участием иностранного капитала. Сейчас Жапаров смотрит на вопрос привлечения инвестиций в Киргизию как государственник.
Однако ситуация в стране остается достаточно сложной. Кто бы сейчас ни руководил Киргизией, решить копившиеся годами проблемы безболезненно и быстро — достаточно сложно.
Изъятие земель под добычу драгоценных металлов и промышленное освоение, как происходит с «Кумтором» и «Джеруем» (два крупнейших месторождения золота в Киргизии — прим. ИА REGNUM) в условиях текущего характера экономики и привычного уклада жизни местного населения — затруднительно.
Президенту придется искать механизмы взаимодействия и успокоения людей, чтобы стабилизировать ситуацию.
ИА REGNUM: Как выйти из ситуации с наименьшими потерями?
Универсальным способом является максимальное вовлечение местного населения. В первую очередь это обеспечение налоговых отчислений в местные бюджеты, чтобы люди напрямую видели взаимосвязь между наличием экономического объекта на их территории со своим благосостоянием. Помимо рабочих мест это может быть появление садиков, дорог и так далее.
Пока с уверенностью можно сказать одно — до полной стабилизации ситуации по текущим инвестиционным проектам сложно ждать серьезных перемен в вопросе привлечения новых инвестиций. Например, сейчас крупная российская компания начала работу в Киргизии под гарантии официального Бишкека. Запуск производства на руднике «Джеруй», в котором участвовали президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров, — является определенным показателем.
ИА REGNUM: Показателем чего?
Защиты инвестиций на президентском уровне. Подобную поддержку нужно искать для каждого крупного проекта в Киргизии, чтобы быть уверенным в его реализации и защите прав инвесторов.