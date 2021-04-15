Поддержка Украины Евросоюзом не означает ее вступление в Европейский союз. Об этом 15 апреля в эфире радиостанции Radio-J France заявил госсекретарь приминистерстве иностранных делФранции Клеман Бон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В ожидании интеграции

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступление (в ЕС. — ИА REGNUM). Я думаю, что это несерьезная перспектива», — цитирует политика издание «Шарий.net».

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Данную новость в социальных сетях Facebookи «ВКонтакте» обсудили читателиукраинскогоиздания «Шарий.net», а также читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». В основном людиоценили данную новость как дополнение к новостям оботказе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приехать на саммит Крымской платформы, а такжек новости о заявлении министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о нейтралитете Анкарыв «кризисе» отношений между РФ и Украиной.

«Нас весь мир поддерживает же! Да и вообще, судя по нашим СМИ, мы уже давно вступили, просто Европа не знает об этом ещё почему-то», — иронизирует Олег Б.

«Корабли не плавают, Турция не вмешивается, Франция показала средний палец!!! Но главное, что прибалты, Грузия и Польша ещё с нами. Это и есть весь мир с нами!!!»— пишетСергей Т.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

«Ну вот нахрена так… Люди старались, конституцию переписали, законов напринимали… А тут, бац, и несерьезная перспектива…»— иронизирует Александр К.

«Повеяло с Босфора зрадой,

Французы зраду принесли,

Выходит неньну-Украину

Партнеры в жертву принесли», — высказался Александр П. в стихотворной форме.

«Вова (Владимир Зеленский. — М. Р.), не лети во Францию, там плохие новости! Но есть и +, обед в Елисейском дворце», — шутит Алексей К.

«На Украине все перемоги (победы. — М. Р.) заканчиваются зрадами (предательствами. — М. Р.)», — добавил Сергей Е.

«Вступим-вступим [в ЕС]. По самые Нидерланды», — шутит Anton Ka.

«Этак они и в НАТО Украину не примут? А как же намёки на скорую свадьбу?» — с иронией задается вопросом Ks Apatity.

«На «Миротворец» негодяев (видимо речь о французах. — М. Р.). Чтоб они в Жмеринку (город в Винницкой области Украины с населением около 35 тысяч человек. — М. Р.) не могли попасть и от того горько плакали», — шутитОлег С.

«Какой дурак примет нас в Евросоюз? Вы бы пустили в свой дом жить воров? Бред, который слышу седьмой год», — пишет Ирина Х.

«Даже инопланетяне не хотят выходить с нами на связь», — иронизирует Вячеслав С.

«Это уже слава Украине, или ещё будет?!»— спрашивает Эдуард.

«Прекращайте истерить, мэй! Щас слепим самый большой вареник, и снова весь мир будет с нами», — шутит D K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Превыше всего

«Эдак у Украины скоро всё свободное место на спине закончится. Некуда будет партнёрам нож воткнуть», — отметил Waldis.

«Вот давно нужно было России начать военные учения в Воронежской области», — добавила Анжелика И.

«Зато Оман и Катар с нами», — добавил Дмитрий Н., имея в виду поездки Зеленского в Оман (январь 2020 года) и в Катар (начало апреля 2021 год).

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не поддерживает ни одну из сторон российско-украинского «кризиса».