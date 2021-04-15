Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, предложив в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Кроме того, глава Белого дома подтвердил свой курс на построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Память

«Президент Байден также ясно дал понять, что США будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов — в ответ на действия России: кибератаки и вмешательство в выборы», — отмечает пресс-служба Белого дома.

В Кремле, со своей стороны, подтвердили, что разговор состоялся, однако не стали торопиться с ответом на предложение американского президента.

«Безусловно, двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики, это новое предложение, и оно будет изучаться», — добавил он.

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(сс) Official White House. by David Lienemann Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году

В сети живо оценили позицию Москвы, указав на верность курса российской власти, особенно на фоне очередного раунда санкций.

«Правильное решение. Они намерены читать лекции о демократии, [Алексее] Навальном, Крыме, правах человека и разводить прочую глупую болтовню. Пора уже дать хулиганам отпор», — указал читатель Spacesky.

«Не прогибайтесь, как это делает ЕС», — поддержал его пользователь Cangoroo.

Такой же позиции придерживается и No Hood Robin, по мнению которого пришло время положить конец нравоучениям со стороны Вашингтона.

«Удивляться тут нечему. Что Россия выиграет от встречи с Байденом? Ничего, поскольку внешняя политика США не изменится», — указал Njab.

Читатели также напомнили о пожилом возрасте американского лидера, из-за которого встреча может и вовсе не состояться. Так, пользователь Twitter JG обратил внимание на то, что «Байден не может вспомнить, что он сказал несколько минут назад, поэтому встреча с ним не принесет никаких плодов».

(сс) jlhervàs Джо Байден

"После «ближайшего будущего» Байден может не остаться президентом или даже в живых, учитывая его хрупкое здоровье и проблемы, связанные с возрастом. С Камалой [Харрис] будет еще хуже, чем с наполовину дееспособным Байденом», — написал Vibhatsu. — В течение этого срока президента отношения между США и Россией будут только ухудшаться. Нельзя винить в этом Путина».

«Сонный Джо, должно быть, действительно разочарован и, вероятно, устраивает истерики в Белом доме», — поделился мнением пользователь Spanish flu.