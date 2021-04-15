Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunkзаявил, что Украина может восстановить свой ядерный потенциал, если её не возьмут в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Готов к диалогу

«У Украины нет другого выбора: или мы являемся частью союза, такого как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остаётся единственная опция — вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе», — сказалдипломат.

Читайте также: Посол Украины в ФРГ: Киев может восстановить свой ядерный потенциал

Заявление дипломатического представителя Украинывозымело широкий отклик среди жителейУкраины. Часть из них раскритиковала дипломата, иные — поддержали, мол, «давно пора». Третьи пустились в рассуждения, насколько это технически и финансово возможно.

Своим мнением жители страны поделились в чатах телеграм-каналов «Репортер UA», «Прямой», а такжена канале журналиста Максима Назарова.

«А ведь мы когда-то и были ядерной державой. Спасибо нашему правительству за 1994 [год]», — написал DymOn.

«Та кто тебе даст статус ядерной державы? Завтра же санкциями обложат, и на этом всё закончится. А второе, что это всё пустые слова», — уверен Libkind.

МЗС України Посол Украины в Германии Андрей Мельник

«Да, вернем ядерный статус, только сначала клубнику в Польше пособираем», — иронизируетOleg.

«Допустим, уран есть, хотя, [исходя] из уроков географии, нам его не хватает и мы его у России покупаем… Но это же не детскую хлопалку собрать. Сомневаюсь, что в стране либо в рядах живых остались разработчики ядерного оружия… [тридцатилетней] давности», — пишет V K.

«Насколько я помню, в запасе осталось несколько боеголовок без ракетных носителей, ибо уничтожить их якобы не представлялось возможным из-за нехватки средств и т. д. Но это, может быть, лишь слух», — добавилNekto.

«Нужно сказать спасибо Кравчуку, что мы от этого отказались», — пишет Й. Иван.

«Обезьяна не придумает гранату! Больно глупая, надеюсь, она нигде не купит ее», — написал Oleg ZA.

«Маршрутки и поезда разваливаются, они то про гиперлупы («инновационный транспорт» Hyperloop, о котором ранее заявлял бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян — М. Р.) и про ядерный статус…» — добавил Konstantin B.

«Ядерный статус — это, кстати, недешевое удовольствие. Я уже не говорю то, что хрен кто позволит это сделать. Не подумали еще, где испытания проводить. Это явно никому не понравится», — добавил Denis M.

«У «нашего» правительства стирание Украины лучше получается, не требуется никакого внешнего влияния…» — отметил Александр.

«Стереть с лица земли Украину есть огромное желание у Польши, Венгрии и Румынии», — заметил DJ Antonio Aleksandr.

«Долго ещё… они будут позориться?» — спрашивает Дмитрий.

«Мельник — это шедевр, там немцы уже от него шарахаются», — добавил Борис.

«Слава Богу, что у этих недоумков, которые разворовывают страну, нет ядерного оружия — уже давно была бы тут одна большая воронка», — отметил Vladislav Odessa.

«А разве высказывания в таком ключе человека, занимающего государственную должность, не могут быть рассмотрены как госизмена? Может, он агент Кремля и заведомо дискредитирует наше государство в глазах Европы?» — не без иронии отметил Серега.

«Интересно, где Украина возьмет необходимое для реализации этой угрозы. Ракеты от Южмаша и уран из Желтых вод? Это ж не так, что из кладовой чертежи старые достал и слепил быстренько», — отметил Vadim K.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дать отпор

«Возвращение ядерного статуса — очень долгая процедура. И в это время разрабатывать макетные чертежи. А мозги есть», — ответил читатель MINA 777.

«Зеленые (имеется в виду нынешняя власть на Украине —М. Р.) — дураки. Ядерное оружие, если приняли решение его получить, сначала разрабатывается и производится. Только потом о нем заявляют. Наоборот, получится как в Иране, когда десятилетиями вкладывают немалые средства и получают санкции и разрушенные бомбами реакторы», — отметил Андрей.

«Нам никто не даст его создать, это такой утопический бред, который я слышу с 2014 года. Не ожидал услышать на официальном уровне, хотя, когда клоуны у власти, всякое может быть», — добавил Gloomy.

«Наконец, давно нужно было сделать, так как благодаря первому президенту мы себя защитить не в состоянии», — пишет Виталий V в духе высказываний с украинской стороны о Будапештском меморандуме.

«Конечно, чувак, уже давно [украинское ядерное оружие] начали делать в секретных бункерах 95-го квартала (студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский — М. Р.). Осталось подождать совсем чуть-чуть»,— с иронией ответил ему Gloomy.

«Кстати, будучи президентом, Кравчук утверждал, что для сохранения ядерного потенциала нам нужны были $65 млрд. И это в 1991 году. То ли дело сейчас, мы б точно смогли. Сразу после очередного кредита МВФ», — шутит журналист Максим Назаров.

Читайте также: Украина не рассматривает вопрос возвращения ядерного статуса — Кравчук

Напомним, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук сегодня, 15 апреля, в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что вопрос возвращения ядерного статуса Украине на повестке дня не стоит.

«Есть чёткие определения внешнеполитического курса [Украины]. В нём нет позиции о восстановлении ядерного статуса», — опроверг Кравчук заявление Мельника.