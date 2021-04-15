«Япония объявила миру ядерную войну!» — китайцы поддержали Южную Корею
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил различным ведомствам страны «активно изучить» вопрос о сбросе Японией в Тихий океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» и передать его на рассмотрение в Международный трибунал по морскому праву. Он сказал, что Южная Корея является ближайшей к Японии страной и тоже омывается океаном, поэтому его очень беспокоит решение Японии.
Официальный представитель Южной Кореи ранее заявил:
Решение южнокорейских властей был активно поддержано пользователями китайской социальной сети Sina Weibo, оставившими свои комментарии под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.
«Наконец-то Южная Корея сделала хоть одно нормальное дело», — заявил Лян Цю Цзыхао.
«Южная Корея заслуживает похвалы в этом вопросе, ведь она все-таки сильно завязана на Японию», — согласился Лу Ибин.
Многие пользователи отметили, что это очень хорошая новость и еще большему количеству стран нужно объединиться в совместной борьбе за экологию и против Японии. Некоторые комментаторы отмечали, что Китай тоже должен подать в суд на Японию, почему-то этого до сих пор этого не случилось.
«Пока это планы, нужны реальные действия. Кстати, а на США в суд подать еще можете?» — недоверчиво отнесся к словам Муна пользователь «Домашнее наблюдение».
«Можно сказать, что Япония развязала ядерную войну против всего человечества», — заметил комментатор «Песня бамбука в тени ветра».
«Есть надежда, что команда Мун Чжэ Ина из Южной Кореи сможет использовать инцидент, чтобы разорвать узы сил Демократической партии США, которые окопались в Южной Корее», — отметил 7cophy.
Очень многие выразили скепсис по поводу того, что обращения в суды возымеют хоть какой-либо эффект, потому что, по их мнению, США управляют всеми судами, и они примут выгодное только им решение.