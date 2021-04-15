Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил различным ведомствам страны «активно изучить» вопрос о сбросе Японией в Тихий океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» и передать его на рассмотрение в Международный трибунал по морскому праву. Он сказал, что Южная Корея является ближайшей к Японии страной и тоже омывается океаном, поэтому его очень беспокоит решение Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария на Фукусиме

Официальный представитель Южной Кореи ранее заявил:

«Решение японского правительства абсолютно неприемлемо. Япония не обсудила его полностью с соседними странами. Это односторонний акт Японии».

Решение южнокорейских властей был активно поддержано пользователями китайской социальной сети Sina Weibo, оставившими свои комментарии под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Наконец-то Южная Корея сделала хоть одно нормальное дело», — заявил Лян Цю Цзыхао.

«Южная Корея заслуживает похвалы в этом вопросе, ведь она все-таки сильно завязана на Японию», — согласился Лу Ибин.

Korea.net Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Многие пользователи отметили, что это очень хорошая новость и еще большему количеству стран нужно объединиться в совместной борьбе за экологию и против Японии. Некоторые комментаторы отмечали, что Китай тоже должен подать в суд на Японию, почему-то этого до сих пор этого не случилось.

«Пока это планы, нужны реальные действия. Кстати, а на США в суд подать еще можете?» — недоверчиво отнесся к словам Муна пользователь «Домашнее наблюдение».

«Можно сказать, что Япония развязала ядерную войну против всего человечества», — заметил комментатор «Песня бамбука в тени ветра».

«Есть надежда, что команда Мун Чжэ Ина из Южной Кореи сможет использовать инцидент, чтобы разорвать узы сил Демократической партии США, которые окопались в Южной Корее», — отметил 7cophy.

Очень многие выразили скепсис по поводу того, что обращения в суды возымеют хоть какой-либо эффект, потому что, по их мнению, США управляют всеми судами, и они примут выгодное только им решение.