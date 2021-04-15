Китайцы предрекли крах США после вывода войск из Афганистана
Президент США Джо Байден официально объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая этого года и завершат его к 11 сентября. Байден заявил, что это решение было принято после консультаций с вице-президентом Камалой Харрис, союзниками, партнерами, военными и представителями спецслужб, Госдепартаментом и Конгрессом.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали данную новость под соответствующей публикацией на страничке газета «Жэньминь жибао»
Некоторые комментаторы предложили Афганистану потребовать с США возмещения потерь и привлечь к ответственности американских военных преступников в международном военном трибунале.
Кто-то добавил, что Афганистан — это кладбище империй, поэтому странам, стремящимся завоевать Афганистан, стоит задуматься.
Некоторые язвительно предположили, что не нашли в Афганистане нефти, а запасы воды кончились, вот американские войска и уходят их этой страны.