Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов 14 апреля заявил о возросшем уровне угрозы применения военной силы со стороны Российской Федерации. Об этом он сообщил в ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает «Интерфакс-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Украинский военный также добавил, что, по оценкам ГУР, Россия якобы может реализовать три варианта действий против Украины. Первым вариантом может быть демонстрация силы у государственной границы Украины и в Крыму путем проведения мероприятий военного характера. Вторым — военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины. Третьим — провокация подразделений ВСУ в Донбассе на территории ДНР и ЛНР с последующим обвинением Украины в нарушении имеющихся договоренностей.

Данную новость прокомментировали читатели издания «Шарий.net» на странице издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также аудитория украинского политолога Виктора Тарана в Facebook.

Часть читателей оценила заявление украинской разведки серьезно, выразив уверенность в способности украинской армии «в случае чего дать отпор». Другие восприняли очередное заявление на тему «Россия нападет» с юмором. Третьи описали свои «сценарии». Часть аудитории выразила свое отношение к украинской разведке.

«Уже три? Вчера было два сценария! Кастрюли (здесь видимо отсылка к протестующим на майдане в 2013—2014 годах, одевавшим на головы кастрюли — О. П.) не спят ночами, придумывают сценарии))) Респект и уважуха, ведь делать больше…[нечего]», — отметил Slav Heater.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«По Раде долбануть, и всё, проблемы будут решены, народ дальше сам разберётся», — добавил Сергей Анатольевич.

«Украинские военные сами за наших и нам же планы рисуют, как на них лучше напасть… Я так понимаю, ждут с нетерпением», — отметил Николай П.

«Судя по тому, как Крым проворонили, разведку всерьез не воспринимать», —считает Сергей Ш.

«Уже и читать неинтересно», — отреагировал Константин Я.

«В разведке рассказали))) дальше можно не читать», — добавил Дмитрий М.

«Не отвлекайте чубатых, они уже семь лет вовсю с кем-то воюют, а вы про атаковать»,—пишет Игорь Бу.

«Можно было бы и референдум провести, какой вариант действий России поддерживает большинство украинцев», — иронизирует Сергей Б.

«Россия хоть знает об очередном нападении на Украину???»— спрашивает Вячеслав Л.

«Кремль пришлёт Зеле[нскому] злой смайлик, и огрызок тут же сдастся…» — добавил Ролан Р.

«Ну…со сценарием понятно. А продюсер тот же?» — с иронией спрашивает Валентин С.

«На всех телеканалах все майда*ны (сторонники майдана —О. П.) и иже с ними уже 7 лет воюют с РФ, а тут вдруг перепугались, что РФ вдруг нападёт?! Когда или перездобулы, или недоздобулы!» —пишет Alexander B.

«Украинская разведка не дремлет. Она спит…» — добавил Vladimir B.

«Украина атакована в 2014-м на майдане… Всё кончено, продано и опозорено. Выздоравливать пора…» — считает Александр В.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

«Да не сможет [напасть Россия]. Там же забор [бывший премьер-министр Украины Арсений] Яценюк построил. А если мало будет, можно ещё ямок накопать и острыми кольями дно истыкать», — иронизирует Алексей Г.

«Сейчас ВСУшники шмальнут чем покрепче по гражданским домам, а потом скажут, что их спровоцировали, да и вообще, это не они», — отметил Александр У.

«В смысле атаковать??? А куда делись тысячи бурятских танков и дивизий ВДВ, которые, судя по «данным разведки», туда с 2014 года зашли… Судя по тому, как Россия вводит и выводит войска, это не война, это фрикции», — иронизирует Олег Ш.

«Всех, кто в 2014-м зашли, — уже того… Даром, что ли, сильнейшая армия на континенте. Теперь новых ждут, «Джавелины» (американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin — О. П.) протерли от пыли, «Пэтриоты» (американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот» — О. П.) на подходе», — иронизирует в ответ Олегу Ш. Валерий Г.

«А в разведке не рассказали зачем? А то у меня причинно-следственная связь нарушилась», — пишет Александр Я.

«Может напасть или уже напала в 2014 году? Я запуталась», — спрашивает Саянруж Ш.

«Как, как… Очень просто. Дёрнетесь на Донбасс, глушилками роняем ваши беспилотники, ровняем с землёй склады, аэродромы, коммуникации. Границу даже переходить не придётся. А дальше Зеля (Зеленский—О. П.) умоляет о Минске 3», — описал свой «сценарий» Александр К.

«Большинство [украинских] аналитиков действительно сходятся во мнении, что скорее всего русские будут атаковать на юге или на стыке Одесской и Николаевской областей, или около Белгорода-Днестровского (Одесская область —О. П.)», — отметил украинский политолог Виктор Таран на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также выразил убеждение, что там «достаточно сил» для того, чтоб «остановить наступление». Подписчики украинского эксперта отреагировали на его запись.

«При одном условии, что высшее руководство будет готово сопротивляться, а не выкинет белый флаг при первых выстрелах», — пишет Антон О.

«Если бы Зеленский не потерял два года на популизм — сейчас мы бы уже были вооружены 3−4 комплексами «Нептун», способными достать корабли ЧФ даже на рейде Севастополя», — пишет в комментариях украинский эксперт Виктор Уколов.

President.gov.ua Взадимир Зеленский на Донбассе

«А если пойдут сразу на Киев, там же граница рядом, а вся армия на востоке. Нейтрализуют центр, «разрежут» пополам страну — и армия без руководства. Опять котел? Вот даже писать о таком страшно», —добавила Лариса Б.

«Я уехала с одного края с Алчевска (сейчас это ЛНР), живу в Николаеве сейчас. Неужели у меня карма такая, все время переезжать из таких городов», — спрашивает оляша р.

«Объявлять планы войны через фейсбук — это новое слово в военной науке)) По крайней мере со времен барона Мюнхгаузена))», — отметил Андрей А.

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Добавим, по словам начальника главного управления разведки минобороны Украины полковника Кирилла Буданова, численность российских войск, сосредоточенных у границ Украины, к 20 апреля достигнет 110 тыс. военнослужащих.

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